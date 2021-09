Nowo com a oferta mais barata mas NOS e Meo são mais competitivos

Pacotes de televisão © Rita Chantre / Global Imagens

A Nowo pode ser a melhor operadora de telecomunicações para os consumidores que se preocupam "única e exclusivamente" com o preço dos pacotes de telecomunicações em vigor no mercado, de acordo com as conclusões do barómetro de telecomunicações da plataforma ComparaJá.pt, a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso. Mas, para os que privilegiam a convergência de serviços num único pacote, o mesmo barómetro aponta a NOS e a Meo como as operadoras com as ofertas mais competitivas nas gamas de três serviços no mesmo pacote (3P) e quatro serviços na mesma oferta (4P), respetivamente.

Atualmente, os pacotes de serviços da Nowo oscilam entre um mínimo de 13,75 euros e um máximo de 31,25 euros, dependendo se a oferta é 3P ou 4P e se os serviços são assegurados por rede fibra óptica ou por rede de fibra híbrida. Em comparação com as três maiores operadoras do mercado português (Meo, NOS e Vodafone), do ComparaJá.pt indica que a Nowo pratica os valores mais económicos.

Mas não os mais competitivos. "Quando o consumidor está apenas focado em preço, a Nowo é uma solução fantástica, mas quando o consumidor tem outro tipo de necessidades já poderá não ser a melhor solução", afirma ao DN/Dinheiro Vivo o diretor do ComparaJá.pt, João Morgado.

Quanto à competitividade das ofertas, a NOS e a Meo são as operadoras que mais se evidenciam.

No caso dos pacotes 3P, que congrega televisão, internet e voz fixa, o barómetro do ComparaJá.pt concluiu que é a NOS que apresenta ao mercado a melhor proposta: por 40,99 euros, o consumidor consegue ter acesso a 180 canais e 500 mbps (megabits por segundo) de internet , além de um telefone fixo.

Já na gama das ofertas 4P, que concentra no mesmo pacote televisão, internet, voz fixa e móvel), a plataforma liderada por João Morgado apontou a Meo como a que oferece a melhor solução do mercado. A partir de 58,99 euros, os consumidores têm acesso a 200 canais de televisão, a internet com velocidade de 500 mbps e 10 GB (gigabytes) em dados móveis da Meo.

O que faz com que uma operadora seja a mais competitiva? Segundo João Morgado dependerá sempre do que o consumidor procura para responder às suas necessidades, tendo em conta a relação do mercado entre velocidade de internet, número de canais de televisão disponibilizados e minutos em chamadas no telefone fixo, face à mensalidade.

"O preço é sempre importantíssimo", refere o diretor do ComparaJá.pt. Então, o que tem mais peso nas preferências do consumidor, que determina a competitividade, a seguir ao preço? "Neste momento são os dados móveis, depois os serviços de televisão, porque as pessoas continuam a consumir muita televisão. Por outro lado, ninguém quer o telefone fixo, embora venha sempre por atacado". respondeu.

João Morgado explica, ainda, que atualmente a diferenciação é "tão pouca" que as empresas esforçam-se nos detalhes para aumentar a competitividade dos pacotes. "Por exemplo, uma operadora oferece 7.000 minutos e outra oferece 14.000 minutos em chamadas, mas, para o utilizador, isso é um bocado irrelevante. A não ser que se trate de um tipo de consumidor específico, o utilizador não valoriza esses detalhes", acrescentou.

5G vai mexer com os preços?

Apesar da quinta geração da rede móvel (5G) ainda não estar disponível, João Morgado acredita que a nova rede vai encarecer os pacotes de serviços das operadores. "O preço vai aumentar", apostou, embora "seja difícil dizer nesta altura de quanto será esse aumento". Segundo o diretor do Comparajá.pt, dependerá muito do valor que os consumidores vão dar às vantagens do 5G. "Se pensarmos que a Meo, que já propõe acrescer cinco euros à mensalidade de um cliente para este ter acesso à velocidade 5G [quando estiver disponível], e se pensarmos que o pacote médio, em Portugal, está a rondar pouco mais de 30 euros, o aumento será substancial", concluiu.