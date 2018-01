Número de desempregados inscritos baixou 16,3% em 2017

O número de desempregados registados nos centros de emprego foi de 403,8 no final de 2017, o que representa uma descida de 16,3% (78.785) em relação ao ano anterior, de acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os dados mensais divulgados esta segunda-feira pelo IEFP apontam para uma descida de 0,2% (854) relativamente a novembro.

O gabinete do ministro Vieira da Silva não perdeu tempo em reagir e no comunicado enviado às redações destaca que este é “o valor mais baixo desde outubro de 2008” e que o desemprego registado “nunca diminuiu tanto no espaço de dois anos”: -27,3% (151,4 mil desempregados).

“O desemprego diminuiu em cadeia todos os meses do ano (com exceção do mês de novembro em que se manteve estável) a um ritmo médio de -1,8%, o que significa que, em média, saíram do desemprego 8,2 mil pessoas por mês ao longo do ano passado”, refere ainda a nota do Ministério.

Em termos homólogos, o desemprego registado baixou em ambos os sexos, em todas as categorias, níveis de qualificação e regiões do país.

O comunicado do gabinete de Vieira da Silva destaca a descida nos jovens (-19,7%), adultos (-15,9%), nos desempregados de curta duração (-16%) e de longa duração (-16,7%).

“O número de desempregados inscritos há 12 meses ou mais baixou para 193 mil, o valor mais baixo desde dezembro de 2009, e representa uma redução de 38,6 mil pessoas face ao final de 2016 e de 67 mil face ao final de 2015”, lê-se no comunicado.

A descida do número de desempregados inscritos no IEFP foi transversal a todas as regiões do país, com destaque para a região Norte (-15,7%) e em Lisboa e Vale do Tejo (-17,2%).

Os dados do IEFP revelam ainda que o desemprego diminuiu em todos os setores de atividade, com destaque no setor da construção que registou uma descida de 27,9% (-12,3 mil pessoas).