Número de desempregados diminui. IEFP regista 300 mil em outubro

No final do mês de outubro, estavam registados nos Serviços de emprego do Continente e Regiões Autónomas, 300.019 pessoas em situação de desemprego, menos 10,2% face ao período homólogo e menos 0,4% em relação ao mês anterior.

Os dados são do boletim mensal divulgado esta quinta-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que revela que que as descidas mais acentuadas do desemprego registaram-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Norte e região autónoma dos Açores.

No que respeita à atividade económica de origem do desemprego, dos 248 375 desempregados que, no final do mês em análise, estavam inscritos como candidatos a novo emprego, nos Serviços de Emprego do Continente, 70,7% tinham trabalhado em atividades do sector dos “serviços”, com destaque para as “Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio” (26,6%); 23,2% eram provenientes do sector “secundário”, com particular relevo para a “Construção” (7,5%); ao sector “agrícola” pertenciam 4,9% dos desempregados.

Ao longo do mês, inscreveram-se no IEFP 52.583 desempregados, menos 0,2% face ao mesmo mês em 2018, mas mais 3,1% relativamente a setembro. As ofertas de emprego recebidas totalizaram 11.013 em todo o território nacional, sendo que foram apenas 7521 desempregados arranjaram trabalho.

De acordo com o IEFP, a taxa de cobertura de desempregados envolvidos em medidas ativas de emprego e formação profissional aumentou (27,6%), sendo que nos jovens é de 50,5% e nos desempregados de longa duração 25,2%.