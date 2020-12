Número de desempregados inscritos desce em novembro pelo segundo mês consecutivo

O número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a descer em novembro, ficando abaixo dos 400 mil, pela primeira vez desde maio.

"No fim do mês de novembro de 2020, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas 398 287 indivíduos desempregados. O total de desempregados registados no País foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (+92 326; +30,2%) e inferior face ao mês anterior (-5 267; -1,3%)", refere o IEFP na nota divulgada este quinta-feira.

De acordo com os dados estatísticos mensais, "para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2019, variação absoluta, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário", detalha o IEFP.

Por regiões, o Algarve registou o aumento mais acentuado. Pelo contrário, os Açores continuam a ser a exceção. "A nível regional, no mês de novembro de 2020, o desemprego registado aumentou na generalidade das regiões, com exceção para a Região Autónoma dos Açores. Dos aumentos homólogos, o mais pronunciado deu-se na região do Algarve (+67,6%). No oposto encontra-se a região dos Açores com -0,5%", refere o Instituo de Emprego.

"O desemprego registado desceu nas regiões do Norte (-2,4%), Centro (-2,1%), Lisboa e Vale do Tejo (-4,3%) e Alentejo (-1,8%) face ao mês anterior", sublinha a nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.