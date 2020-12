Número de desempregados inscritos desce em novembro pelo segundo mês consecutivo

O número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a descer em novembro, ficando abaixo dos 400 mil, pela primeira vez desde maio.

"No fim do mês de novembro de 2020, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas 398 287 indivíduos desempregados. O total de desempregados registados no País foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (+92 326; +30,2%) e inferior face ao mês anterior (-5 267; -1,3%)", refere o IEFP na nota divulgada este quinta-feira.

