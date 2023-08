Número de desempregados inscritos no IEFP sobe 2,4% em julho

© André Afonso / Global Imagens

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 2,4% em julho face a junho para 284 330 e subiu 2,5% comparativamente a julho de 2022, revelam os dados divulgados esta segunda-feira, 21, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

"No fim do mês de julho de 2023, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 284 330 indivíduos desempregados, número que representa 63,8% de um total de 445 559 pedidos de emprego. O total de desempregados registados no País foi superior ao verificado no mesmo mês de 2022 (+6 864; +2,5% ) e no mês anterior(+6 588;+2,4%). Para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2022, na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (+24 801)", refere o IEFP.

No sétimo mês do ano inscreveram-se, nos serviços de emprego um total de 42 187 desempregados, uma subida de 10,2% em cadeia e um aumento de 14,7% face ao mesmo mês do ano passado.

Olhando para o mapa nacional, foi na região Centro onde o desemprego mais subiu em termos homólogos com um avanço de 8,7%. Nas ilhas, a tendência foi contrária com o número de desempregados inscritos nos centros de emprego a cair, em julho, -26,6% na Madeira e -16,5% nos Açores.

"Já em relação ao mês anterior, segue a mesma tendência de aumento com a maior variação na região do Norte (+5,0%) e do Alentejo (+4,8%). Os decréscimos verificaram-se nas Regiões Autonómas e no Algarve", adianta o boletim do IEFP.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social destaca a quebra registada no desemprego jovem para o segundo valor mais baixo de sempre. "No mês de julho, o desemprego jovem diminuiu em cadeia (-0,3%) face ao mês anterior, fixando-se no segundo valor mais baixo de sempre (27.609 jovens inscritos no IEFP), apenas superado pelo valor de julho de 2022, quando se atingiu o mínimo histórico do desemprego jovem", refere a nota.

Julho terminou ainda com 16561 ofertas de emprego disponíveis nos centros de emprego, o que representa uma quebra das ofertas em ficheir ona face a julho de 2022 (-4 859; -22,7%) e a um ligeiro aumento face ao mês anterior (+50; +0,3%).

Também as ofertas de emprego recebidas foram em número inferior, totalizando 9 342 "número inferior ao do mês homólogo de 2022 (-1 410;-13,1%) e ao mês anterior(-891; -8,7%)".