Número de inscritos nos centros de emprego sobe 0,8% em novembro

O número de inscritos nos centros de emprego totalizava 583.277, no final do mês de novembro, mais 0,8% do que em outubro e menos 15% do que no mesmo período de 2016, segundo dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O número de desempregados inscritos ficou inalterado em 404.625, o que equivale a uma descida de 16,8% face a novembro do ano passado.

Durante o mês de novembro, inscreveram-se nos centros de emprego 56.884 desempregados, mais 3.169 do que em outubro, o que corresponde a uma subida de 5,9%, devido um aumento mensal de 5.603 inscrições na região do Algarve,

Face ao mês homólogo de 2016, o número representa uma descida de 2,3% de pedidos que chegaram aos centros de emprego.

Durante o mês de novembro, no total, foram feitos 61.246 pedidos de emprego, um aumento de 5,2% face a outubro e menos 1,2% em termos homólogos.

O número de ofertas de emprego recebidas ao longo de novembro de 2017 foi inferior em 32,1% face a outubro, fixando-se em 10.233 em todo o país. Face ao mês homólogo de 2016, o número de ofertas subiu 22,9%.

Menos homens desempregados

Segundo o IEFP, entre os fatores que contribuíram para a descida homóloga do número de desempregados está a queda de 19,3% registada no número de homens sem emprego.

Em termos de grupo profissional, o dos ‘trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices’ apresentou a queda mais expressiva, com uma diminuição de 26,2%, seguido do grupo de trabalhadores de ‘operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem’, que registou uma queda de 22,9%, em termos homólogos.

“O desemprego diminuiu nos três sectores de atividade económica face ao mês homólogo de 2016. A desagregação por ramo de atividade económica permite observar as descidas percentuais mais acentuadas na ‘Construção’ (-29,0%) e na ‘Fabricação de veículos automóveis, componentes e outro equipamento de transporte’ (-26,9%)”, segundo o IEFP.

Os trabalhadores não qualificados representam 24,7% do total de desempregados inscritos no final de novembro, enquanto os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores correspondiam a 19,9%.

“A nível regional, comparando com o mês de novembro de 2016, o desemprego diminuiu em todas as regiões do País, destacando-se o Algarve com a descida percentual mais acentuada (-19,6%), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (-18,2%)”, refere.

“No que respeita à atividade económica de origem do desemprego, dos 335.792 desempregados que, no final do mês em análise, estavam inscritos como candidatos a novo emprego, nos Serviços de Emprego do Continente, 70,0% tinham trabalhado em atividades do sector dos ‘serviços’, com destaque para as ‘Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio'”, adianta.