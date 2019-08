Número de desempregados inscritos volta a recuar em julho para mínimos de 1991

O número de pessoas inscritas nos centros de emprego voltou a cair em julho, renovando os mínimos de quase três décadas já atingidos no mês anterior.

Segundo o boletim publicado esta quarta-feira pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), no fim de julho estavam registados nos Serviços de Emprego “297 290 indivíduos desempregados, número que representa 65,4% de um total de 454 743 pedidos de emprego”.

No mesmo mês do ano anterior, havia mais 33 200 pessoas inscritas nos centros de emprego. E no passado mês de junho havia mais 901 inscrições, tendo havido um recuo de 0,3%. Em junho, pela primeira vez desde 1991, o número de pessoas inscritas nos centros de emprego foi inferior a 300 mil.

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2018, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o 1º ciclo básico”, lê-se na nota do IEFP.

As descidas mais acentuadas, face a julho de 2018, foram registadas nas regiões de Lisboa, Açores e no Norte.

Os grupos profissionais que registaram as maiores descidas do número de inscritos foram os trabalhadores qualificados da indústria e os trabalhadores de serviços pessoais, proteção e segurança e vendedores.

Os centros de emprego receberam em julho 42 190 novas inscrições de desempregados, mais 5,7% em comparação com o mês homólogo e 24% acima do número de registos efetuados em junho. A quantidade de ofertas de emprego também aumentou, ultrapassando as 11 mil, mais 14,7% face a 2018 e 5,1% em relação a junho.

Os setores com mais ofertas de emprego atualmente em Portugal são as “Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio”, o “Comércio por grosso e retalho” e o “Alojamento, restauração e similares”.