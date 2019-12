Número de desempregados voltou a subir em novembro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a subir em novembro. “No final do mês de novembro de 2019, estavam inscritos nos Centros de Emprego 305 961 indivíduos, o que corresponde a uma variação homóloga de -8,6% (-28 936 pessoas) e a uma variação mensal de 2,0% (5 942 pessoas)”, refere a síntese mensal do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

“Todas as regiões apresentaram uma diminuição do desemprego em termos homólogos, sobressaindo os valores da região do Norte e Lisboa que registaram uma diminuição no desemprego de 10,4% e de 10,1%, respetivamente”, indica a síntese informativa.

Comparando com o mês de outubro, “as quedas no desemprego registaram-se no Norte (-1,0%), Centro (-0,6%), Açores (-0,2%) e Alentejo (-0,1%). Verificaram-se o maior aumento no Algarve (+68,7%).”

Mulheres e primeiro emprego

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2018, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados”, indica a síntese estatística. Entre estes grupos o IEFP destaca “as mulheres, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o 1º ciclo básico.”

Olhando em pormenor para os dados, foram os desempregados com mais de 25 anos, à procura do primeiro emprego e há um ano ou mais sem trabalho que mais pesaram no decréscimo.

Notícia atualizada às 18h com mais informação