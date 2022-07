Número de estudantes estrangeiros no ensino superior português baixou

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

O número de estudantes estrangeiros em instituições de ensino superior portuguesas diminuiu no ano passado, segundo dados da Direção-Geral da Estatística de Educação e Ciência (DGEEC) hoje divulgados.

O ano letivo 2020/2021 passado foi de diminuição geral de estudantes estrangeiros, com uma percentagem de alunos estrangeiros inscritos em licenciaturas de 10,8% (menos 2,3 pontos percentuais do que no ano letivo anterior) e de 10,4% nos mestrados integrados (menos 0,9 pontos percentuais).

Nos mestrados de 2.º ciclo registou-se uma diminuição de 4,1 pontos percentuais, passando os alunos estrangeiros de 27,5% em 2019/2020 para 23,4% no ano passado.

Nos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) registou-se uma subida de 0,4 pontos percentuais, passando de 14,4% em 2019/2020 para 14,8% em 2020/2021.

O portal contém dados sobre todos os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), licenciaturas, mestrados integrados e mestrados 2.º ciclo do país.

A data de referência das estatísticas apresentadas é o ano letivo 2020/21, mas os dados permitem perceber a evolução desde 2015, que revela que no ano passado se registou "uma grande estabilidade no sistema de ensino superior", apesar da pandemia, sublinha o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.