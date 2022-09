Número de milionários portugueses cai 6% para 159 mil

© Gerardo Santos / Global Imagens

Dos mais de 62,4 milhões de milionários registados em todo o mundo, no final de 2021, 159 mil são portugueses, segundo o Relatório de Riqueza Global 2022 do Credit Suisse divulgado esta terça-feira.

Em comparação com 2020, há menos 10 mil portugueses com património superior a um milhão de dólares, o que se traduz numa quebra de 6%. Em contrapartida, a nível global verificou-se um crescimento de 9% do número de milionários de 57,3 milhões para 62,4 milhões.

O estudo do banco de investimento suíço revela que, no final do ano passado, cada um dos mais de 8,3 milhões de portugueses tinham em média uma riqueza de 154,3 mil dólares, o que significa uma aumento de 8% face à média registada em 2020. No início da década, a riqueza média de um português era de 52,4 mil dólares.

Quase metade dos portugueses (43,8%) adultos apresenta um património entre 10 mil e 100 mil dólares, enquanto 31,3% têm uma riqueza avaliada entre 100 mil e um milhão de dólares.

Tal como Portugal, nem todos os países registaram um aumento do número de milionários. As perdas de riqueza estão essencialmente "associadas à desvalorização da moeda em relação ao dólar americano, afetando, por exemplo, Japão, Itália e Turquia", segundo o Credit Suisse. Além de Portugal, também Espanha, Alemanha e os países da Zona Euro têm menos milionários.

Mais de 1% detém 48% de toda a riqueza mundial

A nível global, o relatório mostra que a base da pirâmide com rendimentos mais baixos, até 10 mil dólares, encolheu. Ainda assim, no final de 2021, eram 2,8 mil milhões de indivíduos, ou seja, 53% da população mundial.

O segmento a seguir, entre os 10 mil e 100 mil euros, registou o maior aumento de indivíduos deste século, mais do que triplicando em número de pessoas de 504 milhões em 2000 para 1,8 mil milhões (33,8% da população mundial). Esta evolução reflete a crescente prosperidade das economias emergentes, nomeadamente a China, e a expansão da classe média nos países em desenvolvimento.

O segmento médio-alto, com riqueza entre 100 mil e um milhão de dólares também triplicou de tamanho neste século, de 208 milhões, em 2000, para 627 milhões de indivíduos, em 2021. Os membros deste grupo possuem um total de ativos líquidos de 176,5 biliões ou 38,1% da riqueza global. Normalmente, a classe média nos países desenvolvidos pertence a este clube.

No topo da pirâmide dos mais risco, com mais de um milhão de dólares, o grupo permanece relativamente pequeno em tamanho, embora tenha expandido rapidamente nos últimos anos, abrangendo, em 2021, 62,5 milhões de adultos, ou 1,2% do total mundial. É a primeira vez que o topo ultrapassa os 1% de adultos. O património agregado dos mais riscos quintuplicou de 41,4 biliões, em 2000, para 221,7 biliões de dólares em 2021. E a participação na riqueza global cresceu de 35% para 48%, no mesmo período.

De acordo com estudo da Credit Suisse, a riqueza global das famílias atingiu um máximo histórico de 463,6 biliões de dólares no final do ano passado, quase mais 10% em relação a 2020 e "muito acima da média de 6,6% registada desde o início do século".

Até 2026, a riqueza global deverá "aumentar em 169 biliões de dólares, um crescimento acumulado de 36%", estimam os analistas do Credit Suisse. A instituição prevê ainda que a riqueza média por adulto supere os 100 mil dólares até 2024 e que o número de milionários ultrapasse os 87 milhões nos próximos cinco anos.