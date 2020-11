Número de municípios na lista negra da covid-19 deve subir de 121 para 150

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O número de municípios na lista negra do governo por causa da pandemia da covid-19 deve subir de 121 para cerca de 150, apurou o Dinheiro Vivo junto de fonte governamental.

Alguns dos concelhos que atualmente estão na lista de "risco elevado" devem sair, mas deve entrar um número superior de municípios que até agora não violavam o critério principal. Os municípios da lista negra são os registaram mais de 240 novos casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os 121 concelhos têm no total 7,1 milhões de residentes. Ou seja, cerca de 70% da população residente em Portugal. A lista abrange as áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, daí a sua dimensão populacional muito significativa.

Fala-se na entrada de Viseu na lista negra. O conselho de ministros desta quinta-feira está, justamente, a deliberar sobre a reconfiguração da referida lista.

Ao serem incluídos na lista, os cidadãos e as empresas dos concelhos de alto risco passam a ter de respeitar regras muito mais apertadas, nomeadamente de circulação.

Passam a estar sujeitos ao recolher obrigatório, por exemplo. Passa a vigorar a "proibição de circulação - nos concelhos determinados com risco elevado - em espaços e vias públicas diariamente entre as 23h00 e as 5h00, bem como aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 5h00, exceto para efeitos de deslocações urgentes e inadiáveis nos termos previstos pelo presente decreto".

Deslocações de e para o trabalho, para apoio a pessoas dependentes, passeios higiénicos, prática de desporto, idas aos supermercados, a farmácias ou a locais de prestação de cuidados de saúde continuam a ser exceções. Nestes casos e outros é permitido circular.

Ontem, quarta-feira, à saída da reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, o ministro da Administração Interna fez saber que a lista de concelhos de alto risco estaria a ser reavaliada e que no conselho de ministros de hoje poderá decidir pela sua recomposição.

Eduardo Cabrita disse que o governo vai reavaliar a situação epidemiológica dos municípios à luz do que aconteceu nos últimos 14 dias e que, portanto, é expectável que sejam "retirados alguns municípios desse elenco" (dos atuais 121) e que outros entrem porque ultrapassaram a fasquia dos 240 novos casos de covid por 100 mil habitantes.

A lista oficial dos 121 concelhos mais problemáticos -- que entrou em vigor a 4 de novembro e que será atualizada esta quinta-feira pelo governo de António Costa -- é a seguinte (por região):

Norte. Alfândega da Fé, Alijó, Amarante, Amares, Arouca, Baião, Barcelos, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Caminha, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chaves, Cinfães, Espinho, Esposende, Fafe, Felgueiras, Gondomar, Guimarães, Lousada, Macedo de Cavaleiros, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Mondim de Basto, Murça, Oliveira de Azeméis, Paços de Ferreira, Paredes, Paredes de Coura, Penafiel, Peso da Régua, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santo Tirso, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Tabuaço, Trofa, Vale de Cambra, Valença, Valongo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Verde, Vizela

Lisboa e Vale do Tejo. Benavente, Barreiro, Cadaval, Cartaxo, Cascais, Chamusca, Constância, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Rio Maior, Santarém, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira

Alentejo. Alcácer do Sal, Beja, Borba, Estremoz, Redondo, Sines, Viana do Alentejo, Vila Viçosa

Algarve. São Brás de Alportel