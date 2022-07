Número de novos créditos para comprar casa com maior crescimento desde 2017

© Alfredo Cunha/Global Imagens

No ano passado, o montante concedido pelos bancos para crédito à habitação cresceu 37% face a 2020 e o número de contratos celebrados aumentou 29%. Em média, foram celebrados 9.720 contratos de crédito à habitação por mês, no montante de 1230,4 milhões de euros. Trata-se do crescimento mais acentuado desde 2017, de acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Os intermediários de crédito foram responsáveis pela comercialização de 16,1% do montante total concedido, o que representa um aumento face aos 12,9% registados em 2020. Já o número de contratos na carteira das instituições manteve-se relativamente estável, mas o saldo em dívida cresceu, sublinha o regulador no relatório de Acompanhamento dos Mercados de Crédito, que o analisa a evolução dos mercados do crédito à habitação e hipotecário e do crédito aos consumidores

O número de contratos na carteira das instituições manteve-se estável, mas o saldo em dívida cresceu."No final de 2021, as instituições financeiras tinham em carteira 1,43 milhões de contratos de crédito à habitação (menos 0,9% do que em 2020), aos quais correspondia um saldo em dívida de 101,3 mil milhões de euros (mais 12,4%)", lê-se no mesmo documento.

No que toca ao prazo médio, baixou nos novos contratos para 32,9 anos, um número que compara com 33,1 anos em 2020. Pelo contrário, no final do ano, os contratos em carteira tinham um prazo médio de 33,5 anos, acima do prazo do final de 2020 (33,3 anos). Segundo o Banco de Portugal, este aumento pode estar relacionado com o regime de moratória pública, que foi acompanhado por um aumento da maturidade dos contratos.

Face ao contexto de crescimento no crédito à habitação, o regulador tem alertado que é fundamental assegurar que "este não passe a assumir um papel determinante para a evolução dos preços no mercado imobiliário", de modo a que não se voltem a repetir excessos que levaram a crise passadas. Aliás, para prevenir esse risco, o BdP tem introduzido travões ao crédito. Desde abril que vigoram novas regras para limitar os prazos máximos de pagamento dos contratos de crédito da casa consoante a idade dos titulares, medida que se juntou a outras limitações relacionadas com o montante do empréstimo e valor do imóvel e também às taxas de esforço. Uma estratégia que, segundo o BdP, "se tem traduzido numa melhoria do perfil de risco dos mutuários e das características da carteira de crédito à habitação".

A proporção de empréstimos à habitação com taxa variável continua a representar a maior fatia dos contratos celebrados em 2021 (84,9% e dos montantes concedidos (84,7%), tendo mesmo aumentado face a 2020 (82,5% e 83%, respectivamente). Por outro lado, "diminuiu também ligeiramente a proporção dos contratos com taxa fixa, que representaram 5,1% do número de contratos celebrados e 4,6% do montante de crédito concedido (o que compara com 5,6% e 4,9% em 2020, respetivamente)".

O montante de crédito concedido aumentou em praticamente todos os tipos de crédito, mas no direcionado para automóvel o crescimento foi residual. No crédito pessoal, o montante de crédito concedido aumentou 19,6% em relação a 2020, e no crédito revolving o crescimento foi de 18,8%. No crédito automóvel, o crescimento foi de apenas 1,3%.