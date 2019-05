Número de turistas chineses nos EUA cai pela primeira vez em 15 anos

O número de turistas chineses para os Estados Unidos caiu 5,7% em 2018, para 2,9 milhões, em comparação com o período homólogo de 2018, depois de mais de 15 anos a aumentar consecutivamente, foi hoje anunciado.

De acordo com Departamento Nacional de Viagens e Turismo dos EUA, foi a primeira vez desde 2003 que os chineses viajaram menos para os EUA.

As tensões comerciais com os EUA, assim como a incerteza económica na China, estão entre as razões para a desaceleração, apontaram as autoridades norte-americanas.

Os Estados Unidos e a China estão envolvidos num impasse negocial à volta de uma guerra comercial que dura há mais de um ano e que tem provocado a imposição de tarifas aduaneiras sobre importações de produtos entre os dois países.

As tensões agudizaram-se na semana passada quando o Governo dos EUA decretou que a Huawei tem três meses para se adaptar até ficar impedida de utilizar tecnologia norte-americana, depois de ter sido colocada numa ‘lista negra’ de empresas suspeitas de espionagem para o Governo chinês.