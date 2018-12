Número de desempregados aumenta 0,2% em novembro

O número de desempregados aumentou 0,2% em novembro em comparação com o mês anterior, para um total de 334 897 pessoas, revela esta quarta-feira o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), na sua síntese mensal sobre o mercado de emprego. Em relação ao mesmo mês de 2017, registou-se uma quebra de 17,2%, menos 69 728. Os desempregados inscritos nos centros de emprego representam 66,3% de um total de 505 096 pedidos de emprego.

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2017, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o 1º ciclo básico”, explica o IEFP.

Em novembro inscreveram-se nos serviços de emprego de todo o país 53.806 desempregados, um aumento de 2,1% em relação a outubro, mas uma diminuição de 5,4% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Os dados do IEFP revelam ainda que houve uma quebra nas ofertas de emprego em novembro, que totalizaram 9.409 em todo território nacional. Trata-se de uma quebra de 26,7% face a outubro, e de 8,1% em comparação com novembro de 2017. No Continente, o maior número de ofertas de emprego surgiu nas “atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio ” (24,6%), “comércio por grosso e retalho“(10,8%) e “administração pública, educação, atividades de saúde e apoio social“(9,0%).

As colocações também sofreram uma quebra, tendo totalizado 6 788 em todo o país. Um terço (30,3%) no grupo profissional dos “trabalhadores não qualificados”, 20% nos “trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e de segurança e vendedores” e 14,1% na categoria dos “trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices”.