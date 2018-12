Números vs. Ideias: “Captar a atenção hoje em dia é diferente”

Na era do algoritmo, o setor da comunicação enfrenta alguns desafios. Pedro Pina, Global Cliente Partner da Google, afirma que “fomos treinados para contar histórias de uma maneira que agora ninguém quer ver”. O especialista da tecnológica integra o painel do debate “Mad Man vs. Math Man: ideias vs número”, promovido pela IPG Media Brands e mediado por Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, na Pousada de Lisboa.

Pedro Pina defende que a criatividade é hoje mais necessária que nunca. A utilização de dados na realização de campanhas não é algo novo e isso sempre “chateou os criativos”, diz, referindo-se por exemplo à análise de resultados. O que muda, agora, é esta gestão em tempo real.

Sobre se os dados vêm tirar o romantismo à criação de uma campanha, Luís Silva Dias, CEO da FCB Worldwide, não concorda. “Uma das grandes dificuldades que sempre tivemos era mensurar as nossas ideias”, conta. “Não conheço um algoritmo que consiga emocionar uma campanha e esse é o espaço valioso na criação de uma marca, mas vai ajudar-nos a direcionar a audiência”.

“O valor está precisamente no meio”, diz Pedro Pina. “Esse meio é será definido pelos criativos”.

Teresa Burnay, diretora de comunicação e marketing da Unilever, defende que os dados vieram dar a oportunidade às marcas de “tratar o cliente por ‘tu’ no local e momento certos”, que se mostra otimista perante a mudança.

Dados e ideias devem andar de “mãos dadas” num modelo colaborativo aos olhos dos oradores convidados. Luís Monteiro, do Grupo Pestana, olha para este modelo como um “adaptar dos nossos serviços aos comportamentos humanos”.

“Já percebemos que o ‘mad man’ e o ‘math man’ vão ter de estar juntos no ringue e o resultado será 1-1”, conclui Rosália Amorim.