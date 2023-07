Número de desempregados inscritos no IEFP é o mais baixo de sempre no mês de junho

© André Afonso / Global Imagens

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego do país voltou a cair pelo quinto mês consecutivo e nunca foi tão baixo num mês de junho. No sexto mês do ano, estavam 277 742 pessoas inscritas nos centros de emprego, uma queda de 2,8% face ao mês de maio e um recuo homólogo de 1,7%, revelam os dados divulgados esta quinta-feira, 20, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Contas feitas, no período em análise, verificou-se uma redução de 8133 pessoas inscritas nos centros de emprego face a maio e de menos 4711 pessoas em comparação com junho de 2022.

"Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2022, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-4630), os que procuram novo emprego (-3935) e os inscritos há 12 meses ou mais (-25842)", indica o IEFP.

O Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social destaca, em comunicado, que o desemprego registado em junho é "o mais reduzido de sempre" para este mês.

Também o número de jovens desempregados, com idades até aos 25 anos, caiu, registando uma diminuição em cadeia de -7,7% (-2.322 jovens) face ao mês anterior, e de -0,3% (-81 jovens) face ao mês homólogo.

Igual tendência foi verificada no desemprego de longa duração, com menos 2139 pessoas inscritas (-1,9%) face a maio, e menos 25842 inscritas em comparação com junho de 2022 (-18,8%).

"Entre maio e junho de 2023, o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões, assim como em todos os setores de atividade económica: "Agrícola" (-1,9%), "Secundário" (-2,5%) e "Terciário" (-2,6%). Em termos homólogos, regista-se subida no setor "Agrícola" (+1,7%), subida no setor "Secundário" (+0,5%) e descida no setor "Terciário" (-0,1%)", adianta o gabinete de Ana Mendes Godinho.

Já número de casais desempregados também registou, em junho, uma redução em cadeia de -1,7% (- 79 casais desempregados) e de -2% em termos homólogos.