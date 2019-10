Nuno Artur Silva vendeu a Produções Fictícias ao sobrinho

Nuno Artur Silva terá vendido a sua participação na produtora Produções Fictícias, que detém o Canal Q, a André Caldeira, seu sobrinho, e Michelle Costa Adrião, avança o jornal Público. Ambos gerem a empresa desde 2015.

O jornal falou com o futuro secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, que assegurou: “Já não sou acionista das Produções Fictícias e, consequentemente, também já não sou acionista do Canal Q. Não tenho [agora] nenhuma participação em qualquer empresa de audiovisual, de media ou de comunicação social”, disse Nuno Artur Silva ao Público.

Nuno Artur Silva adiantou ainda que os compradores estão na gestão da produtora desde que assumiu funções como membro do conselho de administração da RTP com o pelouro dos conteúdos, em 2015, e estão há mais de uma década nas Produções Fictícias.

A venda ao sobrinho não viola as novas regras da transparência para detentores de altos cargos públicos. Diz o Público que “ao abrigo da nova lei, sobrinhos, irmãos, primos, sogros, genros ou noras de detentores de cargos políticos não estão abrangidos por quaisquer restrições na participação em contratos ou concursos públicos”. Ou seja, “o laço de parentesco que une Nuno Artur Silva a André Caldeira permite à empresa agora detida por este último fazer negócios com o Estado”.