Nuno Fernandes Thomaz condecorado a título póstumo

Marcelo com a família de Nuno Fernandes Thomaz, que recebeu a distinção © Rui Ochoa/Presidência da República

No final da Conferência do Fórum Para a Competitividade, que aconteceu no Centro de Congressos de Lisboa nesta quarta-feira, Nuno Fernandes Thomaz foi condecorado a título póstumo com a ordem de Grande Oficial da Instrução Pública.

No final da intervenção, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribuiu a distinção ao gestor e antigo vice-presidente do CDS, que morreu em março, aos 77 anos, honra recebida pela família do gestor do grupo Nutrinveste, que também passou pela administração dos CTT e que se afirmou ainda na política, tendo ocupado o cargo de vice-presidente do CDS sob a liderança de Manuel Monteiro e chegando a ser deputado centrista.

O também antigo presidente do Conselho da Faculdade de Economia da Nova SBE, que estava à frente da Fundação Alfredo de Sousa, é pai de Nuno Maria Fernandes Thomaz, ex-administrador da CGD e presidente da Centromarca.

