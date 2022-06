Nuno Melo saúda contributo da tecnologia para a agricultura e critica política do Governo para o setor

Nuno Melo, presidente do CDS-PP © Maria João Gala /Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Junho, 2022 • 13:39

O presidente do CDS-PP saudou hoje, em Santarém, o potencial da tecnologia associada à agricultura e criticou o Governo por "estar longe" de ser "capaz de dar resposta aos problemas" do setor.

Nuno Melo visitou hoje a 58.ª Feira Nacional da Agricultura/68.ª Feira do Ribatejo, que decorre até domingo no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, numa edição que tem por lema "Bem-Vindo ao Futuro", destacando a inovação e a tecnologia.

O líder centrista apontou a "completa desproporção" existente entre a agricultura espanhola e a portuguesa, dando como exemplo a poupança na utilização média, por hora, de um trator no país vizinho, na ordem dos 18 a 20 euros.

"Quando o mercado é global, isto faz muita diferença", declarou.

Para Nuno Melo, o Governo português não tem conseguido dar resposta aos problemas que se colocam ao setor, nomeadamente aos que decorrem da guerra na Ucrânia e do aumento da inflação, com o aumento dos custos com matérias-primas e energia, não pagando sequer as ajudas prometidas devido à seca.

Referindo-se ao tema da edição deste ano da Feira de Santarém, o líder centrista salientou as vantagens da aplicação da tecnologia à agricultura, em particular na gestão de recursos como a água, na identificação de doenças, na análise dos solos, sobretudo num país que será um dos mais afetados pelo aquecimento global.

"Esta feira é uma amostra de tudo isto", o que "é uma razão de regozijo e de sublinhar", pois "Portugal está na linha da frente desta tecnologia de ponta, com vantagem para todos", acrescentou.