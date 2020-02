Nutri-Score.”É uma ferramenta de saúde pública”

Uma má dieta alimentar pode resultar em perda de anos de vida saudáveis junto a 15,8% dos portugueses. Metade da população portuguesa sofre de problemas de obesidade e doenças crónicas, associados a hábitos alimentares que poderiam ser evitados, segundo os dados do Global Burden Disease.

A tudo isto junta-se a dificuldade dos portugueses em interpretar a informação contida nos rótulos dos produtos alimentares que compram no supermercado: 40% não consegue perceber que nutrientes contêm. O valor sobe para mais de 60% no caso de indivíduos com baixos níveis académicos e económicos.

Na Europa a discussão instalou-se e há uma petição promovida por várias associações de defesa do consumidor para a introdução do Nutri-Score. Um sistema de rotulagem que, com base num algoritmo analisa os nutrientes de um alimento, classificando-os com um sistema de letras de A a E e cores. França e Bélgica são dois dos países europeus que já adotaram este sistema de rotulagem.

Cadeias de retalho alimentar como a Auchan, fabricantes como a Nestlé, PepsiCo ou Danone estão a introduzir este sistema de rotulagem que Serge Hercberg, investigador e pai do Nutri-Score, diz que está a ajudar a se produzir produzir mais saudáveis.

Como convenceria o Governo português a dar luz verde ao sistema de rotulagem Nutri-Score?

Não o tentaria convencer, mas temos muitos argumentos que sustentam o interesse em incluir este sistema de rotulagem nos alimentos e de uma decisão política. Temos muitos trabalhos científicos que demonstram o interesse do Nutri-Score, muito útil para o consumidor. Em Portugal, a Deco Proteste tomou uma posição muito clara e a nível europeu, o Bureau de Consummer Association fez uma declaração no sentido de um sistema harmonizado de rotulagem e de que deveria ser o Nutri-Score. O que também é interessante é que muitos fabricantes e retalhistas, inicialmente contra o Nutri-Score, decidiram responder à pressão social e incluir este sistema de rotulagem nos seus produtos.

As autoridades de saúde admitem que qualquer um dos sistemas de rotulagem simplificados, entre os quais o Nutri-Score, ajuda os consumidores na sua escolha. Porque está a ser tão difícil tomar a decisão?

Não sei. Há muitos países que já decidiram adotar o Nutri-Score. Foi difícil. Em França, levámos quatro anos a discutir este assunto até tomarmos uma decisão, havia lobbies contra a introdução do Nutri-Score. As coisas agora são diferentes, porque temos mais argumentos para sustentar a introdução do Nutri-Score, suficientemente convincentes para muitos países, como foi o caso da Alemanha. Espero que em Portugal se considere todos estes argumentos. Podemos sempre pedir mais estudos, mas é tempo de tomar uma decisão. Há um grande desenvolvimento da obesidade, das doenças cardiovasculares, do cancro… Há necessidade de tomarmos decisões rápidas, não podemos esperar.

Em França, este sistema foi implementado em 2017…

Foram quatro anos de uma luta muito forte contra alguns fabricantes que, no início, estavam totalmente contra o sistema, não o queriam nas embalagens. O interessante, depois de alguns anos, é que consideraram que não podem manter essa posição e têm de ter em consideração o que os consumidores querem: um sistema simples de perceber.

Mas sente que os consumidores franceses quando vão ao supermercado tomam agora melhores decisões? Que o seu cesto de compras é mais ‘saudável’ ou estão apenas melhor informados?

Ainda não temos dados, é ainda cedo. Mas antes de o sistema ter sido introduzido em França, fizemos testes em ambiente real, nos supermercados, e quando as pessoas tiveram acesso ao Nutri-Score na frente das embalagens melhoraram a qualidade da sua escolha. Um estudo feito em 60 supermercados em França mostrou que há uma modificação da qualidade nutricional do cesto.

Quando usamos o Nutri-Score não dizemos para as pessoas não comerem um determinado produto, pode, numa dieta equilibrada, usar esses produtos, mas está alertado que deve come-los em pequenas doses ou com menos frequência. Visa tornar os consumidores conscientes de que alguns produtos são melhores do pronto de vista nutricional do que outros. Mas não dizemos ‘não coma D e E e apenas A ou B’. Pode comer chocolates, comida processada ou refrigerantes, mas em pequenas doses e não com muita frequência.

O azeite, que na dieta mediterrânica é considerado uma gordura saudável, no Nutri-Score não tem uma avaliação tão positiva. Na Holanda, o Governo chamou atenção para isso.

Esse é um assunto importante. Em França, a nossa recomendação é de dar preferência ao azeite. O Nutri-Score do azeite é C, é a melhor avaliação para uma gordura, os outros óleos têm classificação de D ou E.

Um sistema de rotulagem como a Nutri-Score pode forçar os fabricantes a produzir produtos mais saudáveis?

Absolutamente. Há um objetivo real do Nutri-Score é informar o consumidor, para impulsionar o fabricante a melhorar a qualidade dos seus produtos, a sua composição, e ter a oportunidade de demonstrar na escala que melhoraram. E o que assistimos em França é que muitos dos fabricantes e retalhistas que adotaram a Nutri-Score começaram a melhorar as receitas. Por exemplo, o Intermarché, o maior retalhista em França, anunciou em setembro passado que vão melhorar 900 receitas de pratos e refeições, para as orientar para o A, B e C e retirar também aditivos. Este ponto é particularmente importante, e parece estar a correr bem.

A indústria e os retalhistas parecem andar de forma mais rápida do que os Governos. Fabricantes como Nestlé, Danone e a PepsiCo e retalhistas como Auchan já adotaram o Nutri-Score e apenas sete países europeus o fizeram até agora.

Mas há alguns fabricantes que estão contra o Nutri-Score. A Coca-Cola, a Ferrero, a Mars, a Mondelez, a Unilever não aceitam o Nutri-Score, esperemos que mudem de ideias. Nos Governos vemos que muitos têm adotado, há discussões em diferentes países, na Áustria, Eslovénia… Espero que adotem, não porque teria prazer em que fosse adotado um sistema criado em França, mas porque sabemos que é um sistema eficiente, com muito trabalho cientifico demonstrando que podemos ter um efeito. O Nutri-Score pode não ser perfeito, mas já provou o seu interesse. Não resolve todos os temas nutricionais, mas é uma forma de medida simples, baseada em ciência, pedida pelos consumidores e adotada por alguns fabricantes e isso parece ter um efeito interessante de um ponto de vista de saúde pública.

Em Portugal, um estudo de 2017 refere que 40% dos consumidores não compreende a informação dos rótulos, valor que sobe para mais 60% no caso de consumidores com baixos níveis académicos.

Estamos a falar de rótulos nas costas das embalagens, com muitos números e termos incompreensíveis. Estou muito surpreendido porque em França os nossos números são piores. Um estudo realizado pela associação de defesa do consumidor revelou que 80% dos franceses não usa, nem compreende a informação nutricional nas costas das embalagens. Precisamos de um sistema que seja bem percebido por pessoas desprivilegiadas. Temos diferentes estudos demonstrando que o Nutri-Score é percebido por esse público. Funciona bem junto da população envelhecida e, particularmente, junto daquela com baixos níveis académicos ou económicos. É uma ferramenta de saúde pública útil para reduzir as desigualdades sociais em termos de nutrição.

Já estudou a perceção dos consumidores portugueses do sistema Nutri-Score, em que medida isso afeta as suas escolhas?

Fizemos um estudo com a mesma metodologia em 18 países, comparando diferentes sistemas de rotulagem que estão à frente das embalagens – semáforo, Nutri-Score, GDA (Guideline Daily Amount)… – e nos últimos seis incluímos Portugal. Temos alguns resultados preliminares: a performance do NutriScore era mais elevada junto dos consumidores portugueses.

Quem é que coloca o A ou B no produto?

O sistema é transparente. Para calcular, pega nos diferentes nutrientes que estão no rótulo nas costas da embalagem do produto, e o algoritmo, que faz o calculo, é público. Está no website, é aberto, qualquer pessoa pode controlar. O fabricante usa esses dados e o algoritmo e com isso define a cor e a letra. É monitorizado pela nossa organização – o ministro da Economia em França tem um departamento para isso -, mas os consumidores estão muito atentos, podem controlar de forma fácil se há um erro. Houve há uns tempos um erro com um sumo, a empresa era pequena e fez um erro, horas depois recebemos dos consumidores alertas de que não era possível aquela classificação. O Nutri-Score é uma marca da Agência Francesa de Saúde Pública e os fabricantes que querem aderir têm de registar e dar todos os dados, que usam nos rótulos, é fácil controlar. Temos a possibilidade de controlar mas estamos confiantes da capacidade dos consumidores nos informarem quando há um problema, um erro.

Este não é um sistema estático, como é que o ajustam para responder aos novos produtos, aos desafios nutricionais?

Cada três anos, com os diferentes países envolvidos no Nutri-Score, com um painel de cientistas, sem conflito de interesses, discutimos que adaptações são necessárias, não para tornar fabricantes, países ou políticos felizes, mas tendo em consideração a evolução da ciência e da saúde pública. Por isso, sim, há espaço para adaptação, mas apenas ao conhecimento científico.