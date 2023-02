Nutricionistas e Hospitais Privados assinam protocolo

A bastonária dos Nutricionistas, Alexandra Bento, e o presidente da APHP, Óscar Gaspar. © DR

A Ordem dos Nutricionistas (ON) e a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) assinaram hoje um Protocolo no âmbito da promoção da nutrição, com vista ao envolvimento dos nutricionistas no contexto do seu exercício profissional das unidades privadas de saúde e da identificação das melhores práticas a seguir pelos nutricionistas que desenvolvem a sua atividade em unidades privadas de saúde.

Através deste protocolo a ON e a APHP farão um levantamento dos nutricionistas que exercem a sua profissão nos hospitais privados e das responsabilidades no funcionamento das respetivas instituições e na resposta às necessidades dos cidadãos.

Para Óscar Gaspar, presidente da APHP, "a celebração deste protocolo marca um ponto importante na relação institucional dos hospitais privados e confirma a importância da nutrição nos hospitais privados e na saúde dos portugueses".

De acordo com o documento, há diferentes âmbitos de ação:

"As partes reconhecem que, entre outras, são áreas de interesse comum à ON e à APHP:

- A promoção e a defesa da nutrição como elemento essencial à saúde e determinante no funcionamento das instituições de saúde;

- O adequado enquadramento dos nutricionistas nos hospitais privados;

- A promoção de boas práticas na área da nutrição;

- O combate ao desperdício alimentar

- A promoção das consultas de nutrição em distintas áreas terapêuticas;

- A consciencialização para a importância da literacia em saúde e dos benefícios da alimentação equilibrada"

"Há centenas de nutricionistas a trabalhar nos hospitais privados e o desempenho das suas funções contribui para a adoção de boas práticas alimentares e dá resposta às necessidades dos cidadãos seja no acompanhamento dos tratamentos hospitalares seja nas consultas externas de especialidade", reconhece ainda Óscar Gaspar.