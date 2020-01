O 2019 de Centeno. Aperto nas contas mesmo com economia a fraquejar

O ano de 2019 começou com más notícias para o ministro das Finanças. Mário Centeno tinha desenhado o seu Orçamento do Estado deste ano que agora termina com uma meta de défice equivalente a 0,2% do produto interno bruto (PIB) e com uma previsão de crescimento económico a rondar os 2,2%.

Não foi o que aconteceu, a economia terá crescido menos (cerca de 1,9%, segundo as projeções mais recentes de Centeno), mas o governo conseguiu segurar o défice em mínimos. Vai ser até ligeiramente inferior (0,1% do PIB em 2019).

O ritmo da economia portuguesa, embora seja superior à média da zona euro, tem vindo a perder força. No terceiro trimestre de 2018 estava nos 2,4%; um ano volvido não vai além de 1,9% de crescimento homólogo, confirmou recentemente o INE.

A meta do ministro foi salva por um forte crescimento na coleta de impostos, com uma forte contenção no investimento público, com “rigor” e cativações de despesa um pouco por todos os setores do governo. Mas também com um maná externo, que se reflete em poupanças significativas em juros: o prolongamento do enorme programa de compras de ativos (sobretudo dívida pública) do Banco Central Europeu (BCE).

O chamado quantitative easing do BCE tinha terminado no final de 2018, mas logo em meados de janeiro, veio o primeiro balde de água fria. O abrandamento da economia da zona euro “pode durar mais tempo do que o esperado”, disse o então presidente do banco central da zona euro, Mario Draghi.

O aviso à navegação ecoou por toda a zona euro e o resto do mundo. O total nevoeiro levantado pelo Brexit, que só em dezembro se dissipou (com as eleições no Reino Unido e a vitória esmagadora dos Conservadores), o ambiente crescente de conflitos comerciais, mais uma série de tumultos no Médio Oriente e na Europa (França, Catalunha e a Alemanha quase à beira da recessão) levaram o BCE a reconsiderar tudo.

A 12 de setembro de 2019, por causa do mau ambiente económico geral e da inflação muito baixa, até negativa, o BCE decide avançar para uma segunda vaga de compra de obrigações públicas e de dívida privada. Esta segunda vaga começou a 1 de novembro e só terminará quando a situação estiver normalizada. Portanto: um programa sem termo. O mesmo que dizer que o BCE, se calhar, só começa a subir juros em 2021 ou depois.

Isso deu ainda mais folga às contas de Centeno que, sabe agora, pode continuar a fazer consolidação orçamental e até vai tentar chegar a um excedente de 0,2% em 2020.

O maná do BCE é decisivo para um país (governo) que em 2019 vai pagar 6526 milhões de euros em juros (o equivalente a mais de 3% do PIB) e que em 2020 consegue, mesmo assim, baixar esta enorme fatura para 6365 milhões, prevê o ministro.