"O apoio deve ser direcionado para empresas viáveis depois da pandemia"

Sem os apoios dos Estados, o impacto da pandemia no mercado de trabalho teria sido devastador, com a destruição de milhões de empregos em toda a Europa. Em Portugal, a taxa de desemprego não escaparia aos dois dígitos. Conclusões do estudo "Corporate Liquidity and Solvency in Europe during the Covid-19 Pandemic: The Role of Policies", que pode consultar no blog do FMI.

O que poderia ter acontecido em 2020 se não tivesse existido qualquer tipo de apoio público às empresas europeias?

Sem o apoio público, a proporção de empresas com falta de liquidez poderia mais do que duplicar, atingindo 44% do total de empresas, enquanto a parcela de empresas insolventes poderia quase duplicar para 24%. O apoio massivo de políticas públicas salvou mais de 30 milhões de empregos em toda a Europa.

Que riscos enfrentam as empresas, mesmo com o apoio massivo dos governos e das instituições europeias?

Algumas empresas que dependiam do crédito para responder às suas necessidades de liquidez enfrentam o risco de dívidas em atraso, potencialmente forçando-as a atrasar os seus planos de investimento e a desalavancar os balanços por meio da venda de ativos. Outras empresas assistiram a uma deterioração da qualidade de crédito e podem não ter acesso a financiamento para continuar as suas operações. Para restabelecer a qualidade de crédito, vão precisar de fortalecer a estrutura de capital.

No estudo concluem que sem apoio adicional, milhões de empregos estão em risco em toda a Europa.

Em termos agregados, 15 milhões de empregos poderiam ser perdidos em empresas que eram sólidas antes da covid, mas que acabaram por ficar tecnicamente insolventes devido à pandemia, mesmo depois de contabilizar os apoios públicos. Muitas destas empresas vão continuar a ser viáveis ​​no mundo pós-covid. Tanto o setor privado como o setor público devem contribuir para atender a essas necessidades de capital. No nosso entender deveria ser um apoio único (one-off), pois deve ser direcionado a empresas que, após a pandemia, sejam viáveis.

E quais os setores de atividade mais fragilizados?

Há uma grande heterogeneidade entre os países, dada, por um lado, a diferença na duração das medidas de confinamento e o ritmo de reabertura e, por outro lado, a posição financeira pré-covid das empresas. Em média, o setor do comércio por grosso e a retalho e do alojamento e restauração são particularmente vulneráveis. Também incluímos os setores do transporte, artes e espetáculos e alguns subsetores dentro da indústria.

Olhando para Portugal, quais são as necessidades de apoios adicionais?

As necessidades estimadas de capital próprio das empresas portuguesas que eram solventes antes da covid são estimadas em cerca de 4% do produto interno bruto (PIB), sendo que se considerarmos as que já estavam em dificuldades antes da covid, as necessidades sobem para cerca de 6% do PIB. Esse apoio forneceria às empresas vulneráveis ​almofadas de capital para estabilizar o rating de crédito.

Quantas empresas portuguesas podem estar em risco de insolvência? E quantos empregos podem ser perdidos?

Em Portugal, estimamos que cerca de 12% das empresas podem estar em risco de insolvência, correspondendo a cerca de 8% da força de trabalho.

Ao contrário da crise de 2011, as empresas estão mais robustas, mais capitalizadas.

Sim. As empresas europeias aumentaram a sua capacidade de gerar lucros e reduziram os riscos dos seus balanços após a crise financeira de 2011. Em média, a rentabilidade aumentou de 3% em 2011 para 4% em 2018. O rácio de endividamento diminuiu de 63% em 2011 para 60% em 2018. Esta situação permitiu às empresas aumentar a sua almofada de capital, diminuir a alavancagem e gerar capital de forma orgânica.