“O brasileiro que quer conhecer a Europa vem por Portugal”

O povo brasileiro foi o que mais investiu no imobiliário português. Gilson Lira, vice-presidente da Embratur – associação de promoção do turismo do Brasil -, assume ao DN/Dinheiro Vivo que a vaga ganhou novo fôlego com as vantagens oferecidas por Portugal, como a atribuição de um visto de residência para investimentos superiores a 500 mil euros (vistos gold), ou descontos fiscais para residentes não habituais, que colocaram Portugal também como opção para compra de segunda casa.

Há uma subida acentuada no número de brasileiros em Portugal, porquê?

Portugal é um país fabuloso. Por ter uma cultura e um povo muito próximo, considero Portugal e Brasil um só povo. O brasileiro sente-se muito bem aqui. Só a TAP tem uma média de 85 voos para o Brasil, para 10 destinos. Portugal fez o trabalho de casa para sair da crise ao apostar forte no turismo, fez boas ações de promoção no Brasil, até nos Jogos Olímpicos. À medida que a Embratur fortalece parcerias com companhias aéreas, há mais conectividade. O avião que vai cheio com turistas portugueses para o Brasil também volta cheio, porque os portugueses, de forma habilidosa, fizeram bons pacotes para os brasileiros. E o brasileiro que quer conhecer a Europa vem automaticamente por Portugal.

E os portugueses continuam a escolher o Brasil para férias?

Portugal está entre os cinco países que mais turistas enviam para o Brasil. O primeiro é França. O Brasil está a fazer uma ação muito forte e Portugal é porta de entrada e porta de saída. Há uma proposta a ser discutida no Congresso que pretende transformar a Embratur num modelo de agência, que vai possibilitar parcerias com companhias aéreas de forma mais facilitada, um aporte de recursos justo, de forma a podermos concorrer com os países vizinhos que têm mais recursos.

Portugal é o país com mais ligações aéreas diretas?

Sim. Temos procurado aumentar parcerias com estes voos e há um fluxo de entrada no Nordeste com a vantagem de os voos terem sete horas para Recife, Fortaleza ou Bahia. É uma facilidade que não existia antigamente. E são destinos que os portugueses adoram.

Quem são outros emissores de turistas para o Brasil?

Os primeiros são Argentina e EUA. Na Europa França, Alemanha e Itália.

Como explica que só tenham 6,5 milhões de visitantes?

Há vários argumentos. O mais fácil é dizer que o Brasil é um país continental e vocês na Europa têm vizinhos com uma conectividade aérea e ferroviária muito mais alta. Mas este país tem vários Brasis lá dentro e o que pode parecer uma desvantagem é também um grande potencial.