O cavalo também tem direito a um fórum económico

Nesta sexta-feira, em Lisboa, haverá apenas uma apresentação do que pode vir a ser, em abril do próximo ano, o primeiro Horse Economic Forum, um evento a cargo da Câmara Municipal de Alter do Chão, que prende avaliar o impacto económico do setor do cavalo em Portugal.

A par do Fórum de 2023, que decorrerá em Alter do Chão, será lançado o primeiro concurso de ideias de negócio, centrado na economia do cavalo, e a Alter Agenda, uma plataforma para facilitar negócios equestres, divulgar oportunidades de emprego e partilha de conhecimento, segundo a organização.

Está previsto que o evento do próximo ano envolva áreas tão diversas como educação, saúde, turismo e desporto, esperando-se que se promova o debate de matérias como "a digitalização da economia do cavalo, a introdução de inteligência artificial no setor, a inovação em novos materiais e bem-estar animal, a investigação e desenvolvimento em genética e saúde animal, novas formas de suplementação alimentar e o tratamento estruturado de dados e informação de dispositivos desportivos".

"O Horse Economic Forum é fundamental para o desenvolvimento e atração de investimento para Alter do Chão. Uma das nossas missões é colocar Portugal num lugar de destaque ao nível do impacto e inovação no setor equestre, de modo a que se torne uma referência incontornável no contexto europeu", afirma o presidente do Município de Alter do Chão, Francisco Miranda, citado em comunicado.

A organização assinala que Alter do Chão "possui vários recursos endógenos ligados ao cavalo", desde logo, a Coudelaria de Alter, "a mais antiga do país e há mais tempo em funcionamento ininterrupto na sua localização original".

Por outro lado, recordam que "Alter é ainda a terra natal da raça Alter Real e possui várias infraestruturas turísticas e desportivas e equestres, tais como o Laboratório de Genética Molecular, responsável pelo desenvolvimento do Banco Nacional de ADN de Equinos".

Nesta sexta-feira, a apresentação do Horse Economic Forum será feita no âmbito do seminário "O Cavalo Lusitano na Alta Competição em Ensino".