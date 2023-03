"O céu é o limite" para Irlanda investir em Portugal, diz ministro

Neale Richmond, ministro irlandês do Comércio e Emprego © TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Março, 2023 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro irlandês do Comércio e Emprego admitiu que "o céu é o limite" no que diz respeito a investir em Portugal, explicando ter vindo a Lisboa reunir-se com responsáveis do Governo, líderes empresariais e fortalecer laços.

"O céu é o limite, mas a principal forma de investirmos é através do apoio às agências irlandesas que estão a operar em Portugal e em toda a Península Ibérica", afirmou Neale Richmond, em entrevista à agência Lusa, à margem da conferência anual de sustentabilidade da Associação Ireland Portugal Business Network, que se realizou na Câmara do Comércio e Indústria, em Lisboa.

Segundo adiantou, o seu ministério tem "um orçamento considerável para apoiar as empresas irlandesas que procuram trabalhar e em Portugal e exportar para Portugal".

O "nosso orçamento é de dezenas de milhões de euros focados não apenas em Portugal, mas em toda a Península Ibérica e na Europa continental", o que é um valor "considerável, mas é um investimento que traz um retorno económico e social muito sério".

Os interesses, adiantou, passam, sobretudo, pelos setores da tecnologia ligada à energia solar e eólica, assim como à cortiça, mas também ao turismo.

"Nas duas últimas noites [terça e quarta-feira] pudemos ver o Cristo-Rei [em Almada, Lisboa] iluminado a verde pela Tourism Ireland [Turismo da Irlanda] e isso serviu não apenas para os fãs do Sporting [que bateu o Arsenal de Londres na mesma altura], mas para lembrar todos os portugueses que são bem-vindos numa visita à Irlanda", afirmou.

E não só como turistas, já que o objetivo é também apostar em intercâmbios de estudantes, disse.

"Haverá mais estudantes irlandeses a vir estudar em universidades portuguesas e mais estudantes portugueses a ir estudar em universidades irlandesas", referiu, acrescentando que também "haverá mais universidades irlandesas e portuguesas a trabalhar em conjunto para obter bolsas de investigação europeias".

A Irlanda, sublinhou Neale Richmond, quer apostar em Portugal e noutros países da Europa continental para fazer crescer a sua economia depois de o 'Brexit' ter mudado as relações na União Europeia.

"Após o 'Brexit' [a saída do Reino Unido do bloco europeu], o maior crescimento para a Irlanda está na Europa continental", afirmou, sublinhando que a visita de ministros a países europeus para fortalecer laços se tornou uma prioridade do Dia de São Patrício, o principal feriado da Irlanda.

"As empresas irlandesas que se tornaram internacionais têm um interesse realmente específico no mercado português", acrescentou, defendendo que o objetivo é fazer com que a troca de competências, talentos e conhecimento permita o crescimento das economias irlandesa e portuguesa.

Segundo o ministro, a Irlanda exportou mais de 2 mil milhões de euros em bens e serviços para Portugal só no ano passado, tendo o valor das importações sido apenas um pouco menor.