O conselho de Isabel dos Santos: “Não se conformem!”

“Há dois tipos de empresas: as que fazem a mesma coisa todos os dias e aquelas que são inconformadas, que veem o que os outros não veem e procuram sempre fazer mais. O meu conselho é que não se conformem, que não aceitem o mundo como ele é e tenham força na vossa convicção.” Foi Isabel dos Santos a deixar a recomendação esta manhã, no Fórum Internacional da Mobilidade e Inovação, onde participou a convite da Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CE CPLP.

A empresária fez questão de destacar o poder feminino e a necessidade de equilibrar os pratos da balança de forma a dar mais oportunidades às mulheres. “É preciso criar um ambiente em que seja tão simples para uma mulher obter financiamento para os seus novos negócios ou ser promovida para uma posição de liderança, como é para um homem. Fortalecer o papel da mulher é o grande catalisador para o crescimento económico em África. Somos o motor da mudança e do desenvolvimento, é esse o exemplo que passo nas minhas empresas”, vincou.

À margem do evento, Isabel dos Santos lembrou ainda que há mais de uma década, quando havia “muito menos interessados”, acreditou e investiu em Portugal e assegurou que continuará a fazê-lo. “Portugal tem muito talento, gosto muito de trabalhar com jovens portugueses, com as universidades portuguesas, há muita inovação e nós investimos muito no setor da pesquisa e desenvolvimento”, afirmou, citada pelo Jornal Económico, admitindo por isso “continuar a apostar na economia portuguesa, a criar emprego em Portugal e a dar oportunidade aos jovens portugueses”.

A empresária, que em Portugal tem participações nas telecom (ZON), na banca (BPI, BIC), na energia (Galp) lançou o repto sublinhando que “é preciso continuar a inovar em Angola, desenvolvendo projetos não apenas pela vertente financeira, mas sobretudo pela forma como se consegue fazer a diferença” e ilustrou com o exemplo da ZAP: “Começámos há dez anos como startup, a concorrer com um grande player, e tivemos de fazer diferença. Fizemo-lo, introduzindo o pagamento digital – até então só acontecia nas lojas físicas – e o pagamento flexível, mas também através de tecnologia, tendo sido os primeiros a introduzir o HD. Hoje, a ZAP está em 1,5 milhões de casas.”

Na qualidade de presidente do conselho de administração da Finstar, que gere a ZAP, Isabel dos Santos sublinhou que “inovação não quer dizer invenção”, mas sim “olhar à volta e perceber como podemos fazer a diferença, melhorar a experiência ou torná-la mais completa; e quando se faz algo relevante, algo único, isso sempre se transforma em valor”.

Organizado pela FME CE-CPLP (Federação das Mulheres Empresarias e Empreendedoras da Comunidade de Países de Língua Portuguesa), o Fórum Internacional da Mobilidade e Inovação junta mais de 200 líderes empresariais provenientes dos nove países membros e observadores da CPLP, com o objetivo de promover e dinamizar negócios e debater temas económicos e políticos de interesse comum. A primeira edição decorreu em 2018, em São Paulo, sendo agora Lisboa o palco da segunda edição do evento.