“O diabo chegou e está na Saúde”

“O diabo chegou e está no Serviço Nacional de Saúde” (SNS). A frase, do deputado do PSD Ricardo Baptista Leite, marcou nesta tarde o debate parlamentar, com acusações ao governo pela “situação dramática” da saúde em Portugal.

No período reservado a declarações políticas no plenário da Assembleia da República, o PSD e o CDS focaram-se na “situação de falência” do Serviço Nacional da Saúde, com críticas ao governo socialista e aos partidos de esquerda que o apoiam parlamentarmente. “É caso para dizer que o diabo não está para chegar. O diabo chegou e está no Serviço Nacional de Saúde”, afirmou Baptista Leite. “Quebrou-se a confiança, deixando a gestão da saúde sem rei nem roque e, no final, quem paga são os portugueses. É impossível confiar neste governo e a degradação do serviço público prossegue, empurrando quem tem recursos para o setor privado, deixando quem não tem recursos à mercê do seu destino”, criticou o social-democrata.

A exigência do PSD é de que o “governo reconheça que falhou e ative um Plano de Intervenção de Emergência no Serviço Nacional de Saúde”. Nos pedidos de esclarecimento, a referência ao diabo – imagem utilizada pelo antigo líder do PSD e primeiro-ministro Pedro Passos Coelho – não escapou ao BE e ao PS. “Quase que tínhamos saudades sobre a tese do diabo. Nós sabemos que algo está mal dentro do PSD quando vai sacar a tese do diabo”, respondeu o deputado bloquista Moisés Ferreira.

Para o BE, “O PSD não tem credibilidade para falar do SNS”, apesar de ser “inegável que há muita coisa a fazer”. Mas deixa uma pergunta ao deputado do PSD: como é que justifica a proposta de uma Lei de Bases da Saúde que “continua a querer drenar os recursos do SNS para privado”.

De acordo com o Tribunal de Contas, a dívida do SNS aumentou mil milhões entre 2014 e 2017, um agravamento superior a 50%. Os custos com pessoal têm aqui um peso particularmente elevado (40%) desde 2016, apesar de as unidades de saúde estarem a sofrer uma grave falta de pessoal (médicos, enfermeiros e técnicos), que tem mesmo levado esta classe às ruas e a greves sucessivas.

Notícias recentes deram conta de que faltavam mais de 500 anestesistas nos hospitais do SNS – situação que obrigou a Maternidade Alfredo da Costa a desviar urgências no período do Natal, por exemplo -, e já este ano o Ministério de Marta Temido anunciou luz verde para a contratação imediata de 450 enfermeiros e 400 assistentes, mas os sindicatos reclamam que esse número está muito aquém das reais necessidades. Os supostos cortes na ADSE também têm sido uma preocupação, ainda que o governo insista que não há modificações.

Há três anos “a saúde dos portugueses está pior” e que o “SNS tem a sua sustentabilidade ameaçada”, sublinhou ontem a deputada do CDS-PP, Isabel Galriça Neto. E questionou o governo: “Concorda ou não que a saúde não tem sido uma prioridade? Os três anos de ação governativa socialista com o apoio das esquerdas unidas fizeram agravar e muito a situação do SNS.”

Sem responder ao tema saúde, o socialista António Sales também optou por falar no diabo. “O PSD, ao chamar o diabo, precisa de uma sessão de exorcismo. Eu prevejo que seja amanhã ao fim do dia”, ironizou. Já Carla Cruz, deputada do PCP, classificou a declaração política do PSD como “mais um episodio de ofensiva violenta contra o SNS”. “Aquilo que o senhor deputado aqui fez foi uma tentativa de descredibilizar o SNS.”

Nas respostas finais, Ricardo Baptista Leite aproveitou para atirar diretamente ao PCP e ao BE, considerando que estes partidos “têm prestado serviço aos privados” ao empurram as pessoas para esses mesmos privados ao aprovar Orçamentos do Estado que não apostam no SNS.

