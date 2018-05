O malparado foi e continua a ser um dos calcanhares de Aquiles da banca portuguesa. O peso dos ativos problemáticos até tem vindo a diminuir nos últimos anos. Mas o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, considerou que essa é ainda uma das vulnerabilidades do setor. Também António Horta Osório, presidente do britânico Lloyds, defende que o elevado peso do malparado em Portugal causa “apreensão” a nível externo.

Apesar disso, os líderes dos bancos fazem a defesa do que foi realizado nos últimos anos. António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, diz que houve “cumprimento das metas” para a redução do malparado. Isto apesar de não ter deixado de salientar que existiam instituições a duvidar de que se atingissem esses objetivos. “As metas eram julgadas pelo BCE como difíceis de atingir”, disse.

Miguel Maya, administrador do BCP, também sublinhou o corte que o banco tem feito na exposição a ativos não produtivos (NPE). Só no primeiro trimestre o corte foi de 500 milhões de euros. Do lado da Caixa Geral de Depósitos, José João Guilherme, administrador do banco público, disse que “há um plano estratégico subjacente ao aumento de capital e uma trajetória de convergência com a média europeia”. E questionado sobre quando é que a CGD poderá ter um rácio de malparado próximo da média europeia apontou para 2020.

O “efeito tenaz”

Só no ano passado, os bancos portugueses reduziram o malparado em 9,3 mil milhões de euros. O corte nos créditos problemáticos acelerou no final de 2017. Mas Carlos Costa sublinhou que os bancos devem continuar esse caminho de forma a terem condições para responder a “um eventual agravamento das exigências prudenciais”. E que “compete à gestão dos bancos, em diálogo com os seus acionistas, tomar decisões estratégicas quanto ao dilema que atualmente enfrentam”.

O governador do Banco de Portugal salienta que ou os bancos reduzem de forma mais rápida os ativos não produtivos ou poderão fazê-lo de forma gradual. A primeira opção, explicou, obrigaria a assumir “custos no presente”, o que pode colocar pressões no capital. Mas teria como vantagem conquistar a confiança dos investidores, melhorar a rentabilidade e aumentar o valor de mercado.

A alternativa seria um “modelo de redução gradual”, diz Carlos Costa. O governador sublinha que “neste caso [os bancos] enfrentarão menos pressão sobre o capital, mas também uma maior desconfiança e menor taxa de rentabilidade e valorização no mercado”.

O supervisor pediu aos bancos que fossem “proativos” para escapar a um efeito que chama de “tenaz” e que pode trazer problemas para o setor: o de ter ativos não produtivos acima da média europeia e rendibilidade abaixo dos pares. Esse “efeito tenaz não pode acontecer e só não acontecerá se houver proatividade da parte dos bancos”.

O dilema é difícil de resolver. E Miguel Maya, o escolhido pelos maiores acionistas do BCP para suceder a Nuno Amado, explicou que pode ser contraproducente aumentar mais do que o previsto o ritmo na redução do malparado. “As equipas de gestão dos bancos falaram com os acionistas e desenharam aquilo que seria o futuro para conseguirem levantar capital”, disse. E, defende, “não podemos estar sempre a alterar” os planos delineados com os acionistas para responder a eventuais alterações das regras que têm como base uma “agenda europeia de consolidação”.

O administrador do BCP argumentou ainda que recuperar a confiança dos investidores no setor financeiro não depende apenas dos bancos. “Há ainda desconfiança relativamente ao caminho que vai ser traçado pelo país”, referiu. E acrescentou que isso acaba por ter impacto na perceção dos investidores sobre os bancos com maior quota de mercado.

A reinvenção

Carlos Costa deixou também avisos na Money Conference sobre a mudança de agulha que é necessário fazer no setor. “Os bancos têm de se reinventar”, disse o governador do Banco de Portugal. Alertou que, se os bancos não o fizerem, arriscam perder a capacidade de criar valor.

Do lado das instituições financeiras, a garantia é de que estão atentas ao impacto que a entrada de novas entidades no mercado e da digitalização tem no negócio. António Ramalho, presidente do Novo Banco, mostra vontade de cooperar com novos players. “As fintech são aliadas”, disse. Mas sinaliza as big tech como uma ameaça.

Também Luís Pereira Coutinho, presidente do banco CTT, diz que a única certeza sobre o impacto da digitalização é que “é preciso investir e ter estratégia clara”. Isto apesar de sublinhar que “há incertezas sobre o comportamento dos consumidores”.

Miguel Maya reconhece que o risco que os bancos irão enfrentar estará relacionado com a “agilidade e a rapidez para se perceber as mudanças no comportamento dos clientes”. Mas considera que é isso que faz que “entrar para a banca volte a ser, nesta fase, um enorme desafio”.

Os responsáveis da banca reconhecem que esta revolução no setor obrigará também a mudar a composição das administrações, com uma maior intervenção dos gestores não executivos, considera José João Guilherme. Já Luís Pereira Coutinho defende que é preciso trazer administradores que “não pertencem à redoma da banca”.