O eleito de Trump que terá de defender a Fed das pressões da Casa Branca

“Estão a matar o futuro dos nossos filhos.” “A Fed tem de ser travada ou em breve seremos a Grécia.” “Estão a fazer coisas políticas.” Estes foram alguns dos muitos ataques desferidos por Donald Trump à Reserva Federal dos EUA (Fed)durante a campanha presidencial de 2016. As investidas sobre o banco central foram inéditas por parte de um candidato. E no início de 2018 a composição dos líderes da Fed será reconfigurada , com o dedo de Trump.

Jerome Powell será, a partir de fevereiro, o novo líder do banco central mais poderoso do mundo. Irá suceder a Janet Yellen, que esteve sob fogo cerrado durante a corrida para a Casa Branca, mas que fez Trump mudar de opinião. Em setembro, o Presidente disse respeitá-la, convencido de que a atuação da Fed ajudou as bolsas americanas a alcançar máximos históricos. E Trump vai querer mais do mesmo – uma política lenta na subida de juros, de forma a permitir que a economia continue a crescer.

Mas do lado de Jerome Powell, a promessa é de manter independente o banco central. Na audição no Senado, traçou os objetivos: “Emprego máximo, o que significa que as pessoas que queiram trabalhar tenham um emprego ou encontrem um rápido; e estabilidade dos preços, o que significa que a inflação é baixa e estável o suficiente para que não possa influenciar as decisões das famílias e empresas.

Os analistas têm referido que um dos principais focos de pressão entre a Casa Branca e a Fed poderá estar neste ponto. A agenda pró-crescimento prometida por Trump pode levar a inflação a subir, obrigando a Fed a reagir, subindo juros de forma mais rápida, para impedir um sobreaquecimento da economia. E Powell já deixou claro : “Farei tudo para atingir os objetivos, preservando a independência da Reserva Federal.” Ou seja, irá manter a política fora das suas considerações.

As decisões da Fed têm impacto nos mercados mundiais. No passado, por exemplo, a expectativa de que a autoridade monetária poderia subir juros mais rapidamente levou a subidas do dólar e a aumentos das taxas de juro das obrigações, incluindo as europeias. Mas Powell tem dado indicações de que seguirá as políticas defendidas por Janet Yellen, de uma subida gradual das taxas de juro. O mercado espera três aumentos no próximo ano. “É um candidato da continuidade”, consideram os especialistas da Allianz Global Investors.

Powell, formado em Direito, fez grande parte da carreira em Wall Street em fundos de investimento. E se no que diz respeito à política monetária não se antecipam grandes mudanças, na regulação dos bancos a história é diferente. A consultora IHS Markit sublinha que Powell “expressou apoio para aligeirar alguma da regulação da banca”, um ponto que é também defendido por Trump.