O estado da nação é mau, sobretudo para as mulheres

Os portugueses vão partir para férias insatisfeitos com o rumo do país. Quando se lhes pede uma avaliação ao Estado da Nação, a resposta é contundente: 59% dizem que é mau ou muito mau. São três vezes mais do que os que encontram motivos para festejar (17%), de acordo com uma sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF. No top-3 da desilusão estão as áreas da Habitação (80%), Educação (62%) e Economia (60%).

São más as notícias para António Costa, no dia em que, na Assembleia da República, vai decorrer mais um debate do Estado da Nação. Fica a sensação de que, para os portugueses, o país está a bater no fundo. Em particular entre as mulheres, que têm uma visão ainda mais negativa que a dos homens: não só 63% estão insatisfeitas (55% no caso dos homens), como uma em cada quatro avalia o estado geral do país como "muito mau".

Os mais velhos são os menos pessimistas, mas, mesmo entre estes, que foram o principal pilar de apoio ao governo socialista ao longo dos últimos anos, o saldo entre avaliações favoráveis e desfavoráveis é negativo (19 pontos). Uma onda de desilusão a que não escapam, sequer, os eleitores do PS, mesmo que os mais críticos sejam, e por esta ordem, os bloquistas, os liberais e os que votaram no Chega.

Jovens arrasadores

Quando se pede aos portugueses que façam uma avaliação mais fina, há uma área que se destaca entre todas: 80% dizem que o estado da habitação é mau (44% optam pelo muito mau), mesmo que o governo tenha anunciado, há meses, o subsídio de apoio às rendas ou a bonificação dos juros para quem tem créditos para pagar a casa. Uma situação que parece ser particularmente aguda para quem vive na Área Metropolitana do Porto (85%) e para os mais jovens (54% dizem que a situação é muito má).

Logo a seguir e praticamente a par estão a Educação e a Economia. Nesta última, são de novo as mulheres que se destacam nas avaliações negativas (mais 15 pontos dos que os homens, ou seja, 67%). Outra leitura relevante é que, quanto mais novos os portugueses, maior é o descontentamento com a situação económica (entre quem tem 18 a 35 anos, 72% avaliam o estado da economia como mau).

Problemas identificados

Se António Costa não está a conseguir resolver os problemas do país, a julgar pelos resultados da sondagem, há que reconhecer que foi preciso a identificar, há dias, os "problemas que efetivamente preocupam os portugueses": o custo de vida, os rendimentos, a habitação e o Serviço Nacional de Saúde. É quase pela mesma ordem que se podem elencar os temas que os portugueses consideram prioritários para o debate de hoje do estado da nação.

À cabeça, os salários e a produtividade (os rendimentos de que falava o primeiro-ministro), com destaque para os homens e os liberais; logo a seguir a inflação (custo de vida), que preocupa mais quem tem entre 50 e 64 anos; depois a habitação, fundamental para quem vive nas regiões do Porto e de Lisboa, para as mulheres e para os bloquistas; e o conflito com os médicos (o SNS), que aflige os mais velhos e os eleitores do PSD.

É bastante provável, por isso, que Costa (tal como os restantes líderes) dedique alguma atenção a qualquer destes quatro temas na sua intervenção no Parlamento. Nem tanto à questão da imigração, que é um tema significativo para escassos 6% dos portugueses, mas que é o segundo mais importante para os eleitores do Chega, logo a seguir aos salários, mas antes da inflação.

Governo dura até ao fim, PSD não está pronto

OEstado da Nação pode não ser o melhor, mas é cada vez mais provável que o atual governo dure até ao final da legislatura, ou seja, até ao outono de 2026. É essa, pelo menos, a opinião maioritária dos portugueses (56%), de acordo com a sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF. Quase a mesma percentagem dos que não acreditam que o PSD tenha, nesta altura, condições para ser alternativa ao PS (54%).

Em finais de maio, as opiniões sobre o futuro do governo estavam praticamente divididas a meio: 44% dos inquiridos acreditavam que cumpriria o mandato, 42% que seria demitido antes disso pelo presidente da República. Pouco mais de um mês depois, tudo mudou e por cada português que prevê um fim antecipado para o primeiro-ministro António Costa há dois que estão convencidos que ficará por mais três anos.

Essa previsão é quase unânime entre todos os segmentos da amostra (geografia, género, idade, classe social e voto partidário). As duas exceções são os eleitores do Chega e da Iniciativa Liberal, que ainda acreditam no fim prematuro do poder socialista. Quando se pergunta a essa minoria quando será esse fim, três quartos apontam para depois das eleições europeias do próximo ano.

Esquerda "veta" PSD

Note-se a quase coincidência na percentagem entre os que apostam na continuidade do governo e os que não acreditam que o PSD possa ser alternativa ao PS, em caso de eleições antecipadas. Uma coincidência que se esgota no número, uma vez que a análise por segmentos revela algumas diferenças.

Em particular quando se tem em conta os segmentos do voto partidário: a maior desconfiança relativamente a Luís Montenegro vem dos eleitores dos três maiores partidos da Esquerda (CDU, PS e BE, por esta ordem), enquanto os sociais-democratas e os liberais são os únicos que acreditam na força dessa alternativa. Ainda assim, um em cada quatro eleitores do PSD também não encontra essa força no seu partido.

FICHA TÉCNICA DA SONDAGEM

A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a atualidade política.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 6 e 11 de julho de 2023 e a taxa de resposta foi de 76,25%. Foram recolhidas 800 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 3,5%.

Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.