O fim da era do “tudo o que for necessário” de Mario Draghi

A guerra parecia estar a pender para o inimigo. Grécia, Irlanda e Portugal já tinham sucumbido à pressão dos mercados. E o próprio projeto do euro estava colocado em causa. Nos mercados financeiros, temia-se o colapso. Até que um dos generais da moeda única puxa pelo poder das palavras para tentar dar a volta à situação.

Em julho de 2012, com o euro a viver a sua maior crise existencial, Mario Draghi usa a expressão que os analistas associam ao princípio do fim da crise. “O BCE [Banco Central Europeu] está pronto a fazer o que for necessário para preservar o euro”, disse o presidente do banco central num discurso em Londres. Após uma pausa, garante: “Acreditem, será suficiente.”

Com essas palavras, o italiano que chegou à liderança do banco central em outubro de 2011 conseguiu que se pensasse duas vezes antes de se apostar contra o euro. E passou aos atos. Cortou os juros para mínimos históricos e começou a cobrar dinheiro aos bancos que aplicam os excessos de liquidez no BCE. Avançou com um programa de compra de ativos, reforçado no início de 2014 com aquisições significativas de dívida pública, rompendo com um dos tabus da política monetária do euro.

Os favoritos para suceder a Draghi

O mandato de oito anos de Draghi termina em outubro de 2019. E sucedem-se os nomes de potenciais sucessores. Numa primeira fase, a aposta que reunia maior consenso junto dos economistas que seguem as decisões do BCE era Jens Weidmann. O presidente do poderoso banco central alemão é visto como um “falcão” da política monetária, favorecendo medidas mais restritivas. Foi crítico dos programas de emergência promovidos por Draghi, como as compras de ativos. E quer um regresso rápido à política monetária pré-crise.

“A maior parte dos que podem substituir Draghi são bastante pragmáticos. Mas há boas razões para se ficar nervoso com a abordagem dogmática que Jens Weidmann poderá adotar”, explica Andrew Kenningham, economista da Capital Economics, ao DN/Dinheiro Vivo.

Mas apesar de ainda estar na lista dos favoritos para suceder a Draghi, os economistas atribuem agora menos favoritismo a Weidmann. Isto depois das notícias a indicar que a prioridade de Merkel seria garantir para a Alemanha a presidência da Comissão Europeia, abdicando de disputar a liderança do BCE. De acordo com as sondagens junto de economistas que vão sendo feitas por agências financeiras como a Bloomberg, os potenciais candidatos com mais hipóteses são o finlandês Erkki Liikanen, o francês Villeroy de Galhau e o irlandês Philip Lane.

Mas o vencedor da corrida está dependente das escolhas que serão feitas para outros cargos de topo tanto no BCE como na União Europeia para manter o equilíbrio nas nacionalidades em lugares-chave. Além do presidente do banco central, ficarão ainda vagas as presidências da Comissão e do Parlamento Europeu. No BCE há outros cargos a disputar, como o de economista-chefe, em maio do próximo ano.

Os trabalhos do próximo líder do BCE

Mais de 2,5 biliões de euros de compras de ativos depois e com os juros em mínimos históricos, o BCE prepara-se para, lentamente, ir trazendo a política monetária de volta ao normal. No final deste ano acabam-se as compras líquidas de ativos.

No entanto, o banco central continuará ativo no mercado, já que se compromete a reinvestir o dinheiro dos títulos que detém e que vão atingindo a maturidade “durante um período prolongado após a data em que começará a aumentar as taxas de juro diretoras”. Essa é a próxima grande decisão do BCE. A indicação deixada por Draghi é que isso não irá acontecer, pelo menos até ao verão de 2019. Mas, com a economia da zona euro a dar sinais de fraqueza, os economistas preveem que os juros possam demorar mais tempo a subir. Existe mesmo a possibilidade de ser apenas o sucessor de Draghi a fazer a primeira alteração nas taxas.

Para Andrew Kenningham, o mandato de Draghi será visto como “muito positivo”. O economista diz que, “sem ele, a crise da zona euro poderia muito bem ter-se intensificado e continuado por mais tempo”, e destaca o discurso do “tudo o que for necessário” e a capacidade em construir consensos no apoio ao programa de compras. Já sobre o sucessor de Draghi, diz o responsável da Capital Economics, o importante é que “seja capaz de ser flexível e de construir apoios seja qual for a política necessária em determinado momento”.