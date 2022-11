O futuro da banca passa por (novos) ativos digitais

Diego Garcia Puado, partner EY Wavespace Madrid e GTM & Cloud. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Alexandra Costa 12 Novembro, 2022 • 09:10

Estamos a viver num inverno crypto. Foi desta forma que Diego Garcia Puado, partner EY Wavespace Madrid e GTM & Cloud /DET Leader, descreveu o cenário que atravessa atualmente o mercado dos ativos digitais. E se é verdade que todos (ou quase todos) os bancos centrais estão a trabalhar em alguma espécie de moeda digital, também é certo que a banca tem de lidar com um conjunto de forças "poderosas" que, no que se refere ao blockchain fazem com que este executivo afirme que se deva ter "muito" medo dele. São elas a regulamentação, a competição e os clientes. No caso da competição, por exemplo, o gestor questiona: as entidades incumbentes ou as crypto startups transformar-se-ão em bancos?

A esta incerteza soma-se ainda todo um conjunto de novos comportamentos. Por exemplo, as gerações mais novas não estão interessadas na obtenção de crédito. Desde logo, porque têm uma noção diferente de propriedade. Os jovens preferem ter uma wallter a uma conta bancária. E tudo isto tem influência nos pedidos de crédito.

E, no que diz respeito a tendências para o futuro, Diego Garcia Puado considera que a DeFi exercerá pressão sobre os sistemas financeiros tradicionais. Mas não só. A tokenização dos ativos irá revolucionar o modo de funcionamento dos mercados de capitais, nomeadamente através da redução massiva dos custos operacionais, e da criação de novas formas de liquidez e "programabilidade".

Adicionalmente o executivo considera que o financiamento descentralizado continuará a fazer pressão no mercado. O mercado de capitais é aquele onde Diego Garcia Puado acredita que a tokenização fará mais sentido, trazendo mais eficiência, redução de custos e, inclusive, agilização de processos, nomeadamente, a nível dos contratos, e mesmo automatização de algumas decisões.

É certo, reconhece, que há algum debate sobre o modelo centralizado ou descentralizado. "É engraçado, porque é suposto a blockchain liderar o modelo descentralizado, mas, agora, 90% das iniciativas conhecidas são completamente centralizadas", refere, acrescentando que, na sua opinião, no futuro próximo, a blockchain pública pode tornar-se a camada de transações e liquidação para valor de troca globalmente, mas as moedas estáveis (stablecoins), as moedas digitais do banco central (CBDC) e a fiat tradicional coexistirão num mundo completamente novo.