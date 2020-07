O hidrogénio não é uma “ideia bizarra” de Portugal, diz Costa

O primeiro-ministro defendeu esta sexta-feira a aposta do Governo no hidrogénio verde, afirmando que não se trata de uma “ideia bizarra” do país, mas que está em linha com a estratégia europeia para a transição energética.

“Não é uma ideia bizarra do governo português”, afirmou António Costa, lembrando a estratégia aprovada pela Europa para a energia.

O primeiro-ministro respondia ao líder da oposição durante o debate do Estado da Nação, que pediu garantias ao Governo de que não serão os contribuintes a financiar esta aposta com novas rendas excessivas. “Pode assegurar que para a produção de hidrogénio não vamos ter rendas excessivas como aconteceu com o engenheiro Sócrates'”, questionou Rui Rio.

Costa não deu garantias sobre esta questão, mas defendeu a aposta no hidrogénio verde, justificando com as condições do país. “Temos condições naturais para o fazer é um fator importante para a valorização estratégica do país”, apontando a “água em abundância e a energia solar particularmente barata”.

E continuou apontando o interesse dos investidores. “É uma energia que motiva interesse: gerou intenções de 16 mil milhões de euros de investimento privado”, garantindo que a “contrapartida de investimento público são 400 milhões de euros para os próximos 10 anos. É uma parcela mínima que alavancamos”, indicou.

E acusou o PSD de estar “transformado num partido dos velhos do Restelo”, no que toca às energias renováveis, lembrando que já foram contra e a favor.

Por responder ficou a dúvida do líder do PSD sobre eventuais rendas excessivas. “Pode garantir que não haverá mais negócios da China?” perguntou Rui Rio que ficou sem resposta do líder do Executivo.

Em causa está o projeto do hidrogénio verde em Sines, com um investimento previsto de sete mil milhões de euros para a produção de energia renovável, sem recurso a fontes fósseis para a produção.