O homem que quebrou o banco de Inglaterra está a apoiar o anti-Brexit

Em 1992 a libra e o Banco de Inglaterra estiveram sob ataque cerrado. George Soros liderou essa ofensiva, fazendo apostas cada vez mais altas na desvalorização da moeda britânica. E forçou as autoridades britânicas a atirar a toalha ao chão, com a desvalorização a levar o Reino Unido a abandonar o mecanismo cambial europeu, que estava em curso para manter a estabilidade monetária no espaço europeu.

Soros terá ganho cerca de mil milhões de dólares com esse ataque e ganhou a alcunha do homem que quebrou o Banco de Inglaterra. Passou a ser tratado nos mercados como o grande especulador. Mas mais de 15 anos depois está a tentar travar a saída do Reino Unido da União Europeia.

Segundo o “The Telegraph”, o multimilionário terá financiado em 450 mil euros o grupo Best for Britain, que vai lançar uma campanha de sensibilização junto da opinião pública para pressionar os deputados a votarem contra o acordo do Brexit e a lançarem um novo referendo sobre a permanência.