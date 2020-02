As contas podem ser tão variáveis como a geometria partidária que compõe o Parlamento português desde as eleições de outubro passado. Fazer antecipações sobre sentidos de voto tornou-se tarefa mais difícil, até porque agora não há acordo que “amarre” PCP e Bloco de Esquerda a uma geringonça como na anterior legislatura.

O Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) começa a ser discutido e votado na especialidade na segunda-feira, 3 de fevereiro, e termina com a votação final global na quinta-feira. E se a votação na generalidade correu bem para António Costa e Mário Centeno, mais difícil pode transformar-se a tarefa de fazer passar o documento final.

O levantamento feito pelo Dinheiro Vivo aponta para pelo menos quatro coligações negativas, um momento em que a maioria dos partidos se junta, menos o PS, e faz passar uma medida contra a vontade do governo.

À cabeça surge o IVA da eletricidade. Há muito que Bloco de Esquerda e PCP reclamam a redução da taxa máxima decidida durante o período da troika. Só que neste ano têm mais um aliado que pode viabilizar a medida. O PSD junta-se à esquerda na vontade de reduzir a carga fiscal sobre a fatura da luz, abrindo caminho à aprovação da medida. Seria a maior dor de cabeça para as contas de Mário Centeno que, em declarações à Lusa, classificou a proposta de “irresponsável” e “incompreensível”, lembrando que não fazia parte do programa eleitoral nem do programa de António Costa.

Os sociais-democratas apresentaram duas propostas de alteração. Uma em que defendem a redução da taxa de IVA para 6% já a partir de 1 julho, partindo da “boa-fé” do governo para acomodar o impacto nas contas públicas, como afirmou o líder do PSD; e outra em que apresenta cortes na despesa dos gabinetes ministeriais e nos consumos intermédios no valor de 120,3 milhões de euros (o impacto estimado pelo PSD da redução é de 170 milhões neste ano). O restante pode ser acomodado no excedente previsto.

Contudo, na base de dados do Parlamento surgem cinco propostas apresentadas pelo PSD para a mesma matéria: duas apenas com a descida do IVA e três já com as compensações. E no guião elaborado pelos serviços do Parlamento também lá estão. O Dinheiro Vivo pediu esclarecimentos ao grupo parlamentar, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.

O Bloco de Esquerda fez uma proposta que pode ser vista como uma tentativa de compromisso ao reduzir o IVA para a taxa intermédia neste ano e para os 6% em 2021, amortecendo o impacto orçamental. Já o PCP aponta para 6%, incluindo o gás de garrafa. Também a Iniciativa Liberal quer reduzir o IVA para 13%. E o Chega propõe a redução da taxa de IVA para os 6%, incluindo o gás. O PAN anunciou que não vai viabilizar as propostas para descida do IVA, tal como estão, por considerar que são “economicamente irresponsáveis” e “ambientalmente pouco aceitáveis”.

Para além do IVA

Mas as possíveis coligações negativas podem acontecer em outros temas, como é o caso das bolsas de estudo para os estudantes do ensino superior.

O Bloco de Esquerda e o PSD têm propostas semelhantes para alteração das condições de atribuição dos apoios aos estudantes. Os dois partidos querem que o rendimento per capita do agregado familiar não supere 18 vezes o indexante de apoios sociais (7898,58 euros anuais em 2020), a que acresce o valor da propina máxima fixada anualmente.

Mas os dois partidos apresentam outra proposta idêntica nesta matéria para impedir que o valor da bolsa mínima seja prejudicado pela redução do valor da propina máxima (que é cortado de 871 euros para 697 euros). O BE quer que se mantenha o referencial do valor máximo histórico da propina e o PSD o do valor da propina do ano letivo 2018-2019. O PCP junta-se com uma proposta idêntica à dos sociais-democratas.

Mas há também o programa de redução do preço dos passes dos transportes públicos. Bloco de Esquerda e PCP querem reforçar a verba do Fundo Ambiental para 138,7 milhões de euros acrescentando 20 milhões para quem viaja entre municípios, no caso do BE e de 25 milhões no caso do PCP.

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo da Madeira querem o alargamento às regiões autónomas. Apesar de não serem suficientes para formarem uma maioria de votos a favor, outros partidos podem juntar-se.

O artigo 59º

A lista elaborada pelo Dinheiro Vivo termina com o pouco conhecido artigo 59º da proposta de lei OE 2020 referente à “suspensão da passagem às situações de reserva, pré-aposentação ou disponibilidade”. O artigo, que o governo classifica como “medida de equilíbrio orçamental”, condiciona a passagem à reforma dos profissionais da PSP, GNR, SEF, Polícia Judiciária, Polícia Marítima e Corpo da Guarda Prisional, ao número eventual de admissões nestas forças de segurança.

A medida, que terá pouco impacto orçamental, é contestada pelo PSD, BE, PCP e Chega que apresentaram propostas de alteração para eliminar aquela condicionante, defendendo que o número de admissões nos serviços e forças de segurança deve ter em conta as necessidades de renovação dos quadros e não uma espécie de numerus clausus dos operacionais. Podemos estar perante mais uma coligação negativa com 109 deputados, mais um do que o PS, sendo necessária a abstenção ou voto a favor de outros parlamentares.