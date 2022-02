O mercado paralelo de transferências no Brasil

O diretor de futebol Alexandre Mattos, da SE Palmeiras, concede entrevista coletiva, durante treinamento, na Academia de Futebol. © DR

Mattos começou, promissor, no América Mineiro. Brilhou e foi contratado pelo vizinho mais poderoso, o Cruzeiro. Depois de muito sucesso no clube de Belo Horizonte, o craque foi sondado pelo Flamengo e pelo Palmeiras, os dois emblemas mais ricos do Brasil. Escolheu o segundo, onde voltou a erguer troféus.

Caríssimo, o seu valor nesta fase já só poderia ser pago por um representante do futebol mais abastado do mundo, o europeu. Desse modo, como tantos outros compatriotas, aumentou o contingente de talento brasileiro no Velho Continente, ao assinar pelo Reading, clube dos arredores de Londres.

No entanto, um investidor milionário do Atlético Mineiro exigiu ter o melhor nas suas fileiras e repatriou Mattos numa transferência milionária.

Como não rendeu tudo o que se esperava no Galo, saiu e assinou pelo Athletico Paranaense, sexto clube da sua carreira em cerca de dez anos.

Sucede que Mattos começou a carreira perto dos 30, quando os jogadores começam a pensar em reforma. E, por culpa de uma barriga proeminente que desaconselha grandes correrias, deve pesar uns bons 100 quilos.

Não, Alexandre Mattos, de seu nome completo, não é jogador, nem sequer treinador: é diretor executivo de futebol, a profissão que mais tem movimentado os clubes do Brasil. Corinthians, Santos, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Athletico Paranaense, São Paulo, Bahia ou Botafogo trocaram no último ano o responsável pelas transferências e por fazer a ligação entre a direção, o grupo de trabalho, as camadas jovens e os demais departamentos do clube.

Do Brasileirão 2020 para o de 2021 houve 14 mudanças de diretores executivos, do de 2021 para 2022 a tendência é mais trocas. Desde 2011, há até um troféu para o melhor gestor de futebol do ano - Mattos ganhou-o quatro vezes.

Rodrigo Caetano, que substituiu Mattos no Atlético Mineiro, passou por oito emblemas na carreira, Rui Costa (sem ligação com o do Benfica), idem. E há Edu Gaspar, que trocou Corinthians por Arsenal, André Zanotta, que passou do Grêmio para o Dallas, só para falar nos mais premiados.

"O sonho antes era ser jogador, até treinador mas vários jovens na rua me perguntam como é ser um diretor executivo", resumiu Mattos, espécie de Pelé dos gabinetes, ao portal UOL.