O momento decisivo das presidenciais, dia 18, às 9.00

Marcelo foi entrevistado na TSF neste mês por Rosália Amorim (DN) e Pedro Pinheiro (TSF) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O atual Presidente e candidato a novo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa, juntam-se Ana Gomes, André Ventura (aguarda confirmação final), João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Mayan, Vitorino Silva. No dia 18, às 9.00, os sete candidatos voltam a trocar ideias num debate, desta vez na antena da rádio, numa iniciativa que volta a juntar TSF ,Antena 1 e Renascença.

No arranque da última semana de campanha para as eleições presidenciais, o derradeiro debate está assim marcado para a próxima segunda-feira, podendo acompanhar em direto, a partir das 9.00, na emissão em simultâneo de uma das três rádios ou nas respetivas plataformas digitais de cada estação, via streaming vídeo.

O debate decisivo será moderado pelas jornalistas Natália Carvalho da Antena 1, Eunice Lourenço da Renascença e Judith Menezes e Sousa da TSF.

Organizado em conjunto pela Antena 1, Renascença e TSF, o Debate da Rádio em ambiente eleitoral, tem este ano a sua quarta edição, tendo arrancado em 2015, nas eleições legislativas, com o decisivo frente a frente entre António Costa e Pedro Passos Coelho, e prossegue agora com o último debate das Presidenciais 2021, com a presença de todos os candidatos.

Antena 1, Renascença e TSF, em conjunto, somam mais de 14% de audiência acumulada de véspera, atingindo diariamente mais de um milhão e duzentas mil pessoas.

Natália Carvalho é editora de Política da Antena 1. Jornalista há mais de 30 anos, a maioria dos quais a trabalhar a atualidade política nacional, com larga experiência no acompanhamento das atividades da presidência da República.

Eunice Lourenço é chefe de redação e editora Política da Renascença. Jornalista com 25 anos de experiência, 22 anos dos quais a acompanhar o fenómeno político português.

Judith Menezes e Sousa é repórter parlamentar da TSF. É jornalista há mais de 30 anos. Acompanha desde 1989 a política nacional (Presidência da República, governo, Assembleia da República e partidos).