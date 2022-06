O momento Draghi de Lagarde. "Iremos tão longe quanto necessário" na subida de juros

(FILES) In this file photo taken on January 23, 2020 Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB) addresses a news conference following the meeting of the governing council of the ECB in Frankfurt am Main, western Germany. - European Central Bank president Christine Lagarde warned governments on October 12, 2020 against pulling pandemic support schemes too quickly as eurozone economies struggle to recover from the coronavirus crisis. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) © AFP

Christine Lagarde abriu o fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) com um momento do estilo "we will do what ever it takes" celebrizado pelo seu antecessor Mario Draghi, mas ao contrário.

Enquanto Draghi disse, no auge da outra crise, em 2012, que o BCE "faria o que for preciso" para fazer baixar as taxas de juro que ameaçavam derrubar vários países do euro (como Portugal, mas também Espanha, Itália e até França), implodindo a união monetária, esta terça-feira, na intervenção de abertura do encontro anual, em Sintra, Lagarde, a presidente do BCE, deixou claro que a subida dos juros vai ser musculada e que "iremos tão longe quanto for necessário para assegurar que a inflação estabiliza na nossa meta de 2%, no médio prazo".

Pode também ser um momento Draghi na medida em que o uso de expressões fortes ajuda a dominar as forças dos mercados, subindo ou baixando expectativas. Há dez anos, as palavras de Draghi tiveram um efeito imediato e duradouro nas taxas de juro, mesmo sem o BCE atuar logo de forma massiva.

Hoje, as palavras fortes de Lagarde poderão surtir o mesmo efeito, mas ao contrário, subido muito alguns referenciais de taxas de juro, mas sem que Frankfurt se veja obrigado a encarecer o custo do dinheiro de forma transversal ou indiscriminada e muito pronunciada. Lagarde frisou que

Aliás, em Sintra, Lagarde deixou claro que é possível fazer as duas coisas. Subir taxas de juro, terminar programas de compras de dívida e outros ativos e, ainda assim, continuar a salvaguardar um bom ambiente de preços (juros) nos sistemas bancários e nos países mais expostos às "vulnerabilidades" que ainda perduram na zona euro.

Lagarde frisou que os níveis atuais e as expectativas de inflação estão indesejavelmente elevados e que é preciso arrefecer a economia, mas garantiu que o BCE o irá fazer acautelando o interesse dos países em prosseguir com "políticas públicas saudáveis" e em não serem penalizados pela "fragmentação" nos níveis de juros da zona euro.

Ou seja, como referido, arranjando maneiras e instrumentos que ajudem os Estados mais vulneráveis (via setores bancários, os que recebem diretamente o impacto das medidas do BCE, transmitindo-as às economias) a não sucumbir à subida rápida de juros que já começou e se vai prolongar por algum tempo.

Lagarde explicou que é possível desenhar instrumentos, como o escudo que vai proteger Portugal e outros países mais endividados desta torrente de subida nos juros, fazendo com que as taxas de juro se mantenham relativamente baixas, mesmo que as taxas diretoras estejam a subir.

