O negócio paralelo (e milionário) do match fixing

Em setembro de 2010, o Bahrein estava em 75º lugar do ranking de seleções da FIFA. E o Togo, em 84º. A seleção do país africano foi por isso vista pela sua homóloga do país asiático como um ótimo teste para um jogo particular - ou amigável, como também se convencionou chamar - antes da disputa da Taça da Ásia Ocidental que se disputava umas semanas depois.

Sucede que o teste correu mal. "Perda de tempo", disse na altura Josef Hickersberger, o selecionador austríaco do Bahrein. "O Togo não tinha um mínimo de condições físicas, passou o jogo a perder tempo, foi até chato e estranho de se ver", acrescentou, instantes depois da vitória por 3-0.

Estranho mesmo. Até porque dias depois a federação togolesa informou que jamais enviou uma seleção para defrontar o Bahrein - aqueles jogadores eram impostores, assim como o empresário que organizou o jogo. Além de receber uma verba razoável pela partida, o agente ainda terá ganho uma bem maior de quem apostou no resultado, no minuto do primeiro pontapé de canto e noutros detalhes "apostáveis".

O Bahrein-Togo é uma gota no oceano do problema da manipulação de resultados ou "match fixing", em inglês. Segundo investigação de três anos do jornalista Steve Menary e da Universidade de Nicosia, entre 2016 e 2020, só na Europa, realizaram-se 275 jogos particulares suspeitos, na Rússia, na Ucrânia, na Arménia e não só.

De acordo com a Gambling Capital, o mercado legal de apostas gerou um volume de negócios de 490 mil milhões de dólares em 2019. Em 2025, o número deve crescer para 770 mil milhões. Os jogos particulares são 6% do total de encontros sob aposta: ou seja, entre 3000 a 4000 partidas. E esses desafios têm défice de regulamentação. Logo, diz Menary à revista Forbes, os agentes que manipulam resultados estão a trabalhar num vácuo legal. Os jogos entre clubes ou seleções de países diferentes numa nação neutral são os mais suspeitos, diz o jornalista, porque ninguém sabe qual legislação aplicar: a de cada um dos opositores ou a do hóspede?

E como combater estas fraudes milionárias? Na Áustria, o país do indignado selecionador bareinita Hickersberger, a federação de futebol local em conjunto com a polícia vigia cada jogo particular disputado no país. Falta à UEFA e à FIFA disposição para fazer o mesmo. Caso contrário, seleções falsas do Togo continuarão a competir por aí.