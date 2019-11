Consolidação orçamental, défice controlado e até um excedente, dívida pública a baixar… Nada é estranho aos portugueses depois do resgate da troika. Afinal, o que penaliza mais os governos nas eleições? Subida de impostos ou corte na despesa? E que tipo de impostos? Sobre o rendimento ou sobre o consumo?

Numa caixa de análise incluída no estudo sobre os custos políticos das reformas estruturais, são avaliados os efeitos nos resultados eleitorais associados a consolidações orçamentais. E reconhece-se que equilibrar as contas públicas “está, em média, associado a custos eleitorais, apesar de os efeitos dependerem do desenho do pacote de consolidação”.

De acordo com os resultados, “os custos eleitorais resultam maioritariamente da consolidação baseada em aumentos de impostos”. Já no caso de uma estratégia assente no corte de despesa “é geralmente benigna do ponto de vista eleitoral”.

“Uma consolidação de um ponto percentual do PIB (para cada ano de mandato) reduz a probabilidade de eleição do partido no governo em quase 20 pontos percentuais”, calcula este estudo conduzido pelo economista Alberto Alesina e que ainda está a ser concluído.

Mas o maior custo para o partido no poder advém de aumentos dos impostos. “Um ponto percentual de consolidação do PIB (para cada ano do mandato) diminui a probabilidade de reeleição em quase 45 pontos percentuais. Por outro lado, uma consolidação baseada na despesa não parece afetar a perspetiva de reeleição.”