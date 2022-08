O problema não é a ministra, são as políticas", diz a bastonária dos Enfermeiros

A ministra da Saúde, Marta Temido, intervém na XXV Sessão de apresentação sobre a “Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal” no Infarmed, em Lisboa, 05 de janeiro de 2022. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros (OE), Ana Rita Cavaco, relativizou o impacto da demissão da ministra da Saúde, considerando que o principal problema do setor está nas "políticas que o governo decide implementar".

Em declarações à Lusa, Ana Rita Cavaco garantiu não ter ficado surpreendida com a saída de Marta Temido e notou que as "profundas divergências" que teve com a ex-governante ao longo de quase quatro anos deixam-na à vontade para defender que o problema não passa pelo nome do titular da pasta da Saúde.

"As decisões que se tomam relativamente ao setor -- não é só o Serviço Nacional de Saúde (SNS) - são decisões que estão em consonância com o primeiro-ministro. A estratégia não é de uma pessoa só", destacou a bastonária, que continuou: "É uma questão de ideologia e do que está por detrás das decisões que se tomam e dos recursos colocados à disposição para tomar ou não essas decisões, porque os problemas estão identificados há muitos anos.

"Somos um país que escolhe pôr dinheiro na banca e na TAP ao invés do SNS. Sem um mínimo não é possível fazer as reformas que estão identificadas há muito", acrescentou, acentuando a responsabilidade de António Costa: "É o chefe do executivo. Portanto, Marta Temido trabalhou com as condições que lhe deram e fê-lo em consonância com o primeiro-ministro".

Segundo a bastonária da OE, havia já um "desgaste muito grande" em torno de Marta Temido. Contudo, a maior preocupação de Ana Rita Cavaco centrou-se na definição de respostas para os problemas apontados pelos enfermeiros e na necessidade de reformas estruturais que entendeu serem "decisivas" para as pessoas.

"O que nos preocupa agora é quem vai a seguir e se vai fazer aquilo que é necessário: vão rever a carreira dos enfermeiros? Vão finalmente negociar o internato? Vão ter medidas de fixação para enfermeiros?", questionou a responsável, sem deixar de lembrar "os enfermeiros que estão a sair das escolas e a emigrar para países estrangeiros sem uma medida de fixação", com exceção para os contratos de quatro meses.

Confrontada sobre o nome do futuro titular do Ministério da Saúde e a expectativa de um melhor relacionamento com a tutela, a bastonária assumiu que "pode ser obviamente melhor" e lembrou inclusivamente o nome do secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

"António Lacerda Sales tem uma ótima relação com todos os intervenientes do setor. É evidente que isso ajuda e gostamos sempre muito mais de trabalhar e de resolver problemas com pessoas simpáticas e que conseguem interagir connosco do que com uma pessoa que, no caso da OE, nos fez uma sindicância, porque não gostava do trabalho que fazíamos", finalizou.

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, demissão que foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.