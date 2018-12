O que ainda pode fazer nas próximas semanas para baixar a fatura do IRS

Os limites globais de dedução mantêm-se, com um máximo de 2500 euros para abate no imposto, mas há novos itens a ter em conta no IRS de 2018 – como os gastos com rendas de filhos que estudam fora – e vários pormenores que podem fazer a diferença. Se o objetivo é maximizar o montante passível de retorno pelas Finanças, convém começar já a organizar faturas. Já há mais de 750 milhões de recibos no sistema – perto de 440 milhões agrupados como despesas gerais familiares. Os gastos com a saúde são a segunda grande rubrica.

Validar a natureza das despesas

Convém validar faturas com tempo e atenção. A fiscalista Anabela Silva, da EY, alerta que algumas despesas até podem estar registadas no sistema, mas não afetas à sua natureza específica (educação, saúde, habitação e outras). “Acontece muitas vezes às pessoas que nunca vão ao e-Fatura”, diz. E, aí, os recibos acabam por entrar para a conta das despesas gerais familiares, onde o limite de deduções, de 250 euros, se atinge rapidamente. Na saúde ou educação, a despesas podem chegar aos 1000 euros.

Despesas dos recibos verdes

Para os trabalhadores independentes, este é o primeiro ano em que no regime simplificado são chamados a identificar despesas com a atividade dedutíveis, lembra Luís León, da Deloitte. Em casos em que, por exemplo, a habitação é também o local de trabalho, a despesa de renda é considerada em 25% para dedução. O fiscalista alerta que, se esse reconhecimento era antes automático, agora é necessário que o trabalhador indique efetivamente quais foram as despesas e encargos com trabalho.

Comunicar guardas partilhadas

As próximas semanas servem também para fazer a comunicação do agregado familiar às Finanças – até 15 de fevereiro. No caso dos casais separados com guarda partilhada dos filhos, Anabela Silva destaca que é importante que a Autoridade Tributária tenha conhecimento sobre se há residência alternada e se a regulação do poder paternal ditou percentagens diferenciadas de cuidados com os dependentes. São comuns conflitos sobre a quem são garantidas as deduções respetivas, que podem ser evitados. Com informação ao Fisco, as deduções à coleta vão neste ano respeitar a partilha do poder paternal de forma diferenciada.

Crédito à habitação só conta até 2011

Habitação, saúde e educação são as grandes rubricas de despesa que contam para a generalidade das famílias portuguesas. Em todas elas, há detalhes que exigem atenção para que haja uma dedução efetiva de imposto. Luís León lembra que as deduções para contratos de arrendamento mantêm-se, mas que nos pagamentos de empréstimos para habitação própria só contam os contratos até 2011. Além disso, atenção: só são dedutíveis as rendas quando a habitação permanente do contribuinte coincide com a morada fiscal, que deve estar atualizada.

Rendas de estudantes contam como educação

Na educação, este ano as despesas podem ir pela primeira vez até 1000 euros. Isto, porque as famílias passam a poder incluir gastos com rendas para alojamento de estudantes deslocados, até um valor máximo de 300 euros. É preciso que estes tenham até 25 anos e estejam a viver a mais de 50 quilómetros de casa. Mas, o alojamento só dedutível se houver de facto a referência que é destinado a estudante deslocado, e o reporte for feito na comunicação anual de rendas às Finanças. Mais: a despesa tem de ser identificada pelas famílias como sendo com educação, e não com habitação. O mesmo sucede com as refeições escolares – cabe ao contribuinte identificar as faturas desta despesa como sendo de educação.

Propinas no estrangeiro têm de ser registadas

Nas despesas de educação, há ainda outro aspeto importante a lembrar. Diz respeito a propinas ou outras despesas com educação e formação pagas fora do país. Como não há comunicação automática com a Autoridade Tributária portuguesa, para que a despesa conte nas deduções as famílias devem lembrar-se de fazer o registo destas faturas no Portal da Finanças, alerta Anabela Silva. O mesmo vale para despesas com saúde no exterior.

Principais deduções à coleta no IRS de 2018