O que devo fazer até 15 de fevereiro para baixar o IRS?

As faturas são um elemento essencial para reduzir o IRS a pagar ou para aumentar o reembolso e o prazo para as validar acaba já a 15 de fevereiro. António Ernesto Pinto, especialista da DECO Proteste em fiscalidade, numa parceria com o Dinheiro Vivo, explica-lhe porque é que as faturas ficam pendentes e o que deve fazer para as validar.