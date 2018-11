O que diz o líder europeu da Google sobre o polémico Artigo 13

Matt Brittin, líder de negócio e operações da Google na Europa, Médio Oriente e África, diz que o Artigo 13 pode mudar a forma como plataformas como o YouTube funcionam nos países europeus.

A reforma legislativa dos direitos de autor que a Europa está a preparar tem sido um dos grandes temas da atualidade em Portugal: o youtuber Paulo Borges, mais conhecido por Wuant, publicou um vídeo, com várias informações incorretas, onde aborda sobretudo o polémico Artigo 13, também conhecido como o artigo dos filtros de upload.

Caso este artigo venha a ser implementado, significaria que os conteúdos carregados em plataformas como o YouTube, Facebook, Twitter e Instagram seriam revistos antes de serem publicados, para evitar que conteúdos que violam direitos de autor cheguem à web.

A Google é uma das empresas mais preocupadas com esta questão e na entrevista exclusiva com a DN Insider, o líder europeu da tecnológica abordou a questão e explicou por que razão está também preocupado com o Artigo 13. Veja as explicações de Matt Brittin no vídeo em cima.

Leia a entrevista completa ao líder europeu da Google em Insider.pt