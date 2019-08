O que é a crise dos opiáceos, que causou multa de milhões à Johnson & Johnson?

Esta semana, um tribunal do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, ordenou à gigante Johnson & Johnson o pagamento de uma multa de 572 milhões de dólares, pelo papel que a empresa terá desempenhado na crise dos opiáceos. Mas, afinal, o que é esta epidemia e qual a ligação da empresa à situação?

A que se deve a multa aplicada à gigante farmacêutica?

A decisão da multa de vários milhões de dólares chega dois dias após o fim de um julgamento que está a decorrer desde maio, em que o estado do Oklahoma, nos Estados Unidos, acusa o grupo Johnson & Johnson de ter levado a cabo uma campanha de marketing considerada “falsa e perigosa”, que recomendava a prescrição de medicamentos com substâncias com ópio entre os princípios ativos, em medicamentos considerados altamente viciantes.

A decisão do juiz Thad Balkman indica que esta campanha levou a um considerável aumento do uso de opiáceos no estado, levando a um considerável número de mortes no estado. “Os réus, a agir em conjunto com outros, embarcaram numa campanha de grandes dimensões, em que foram usadas várias técnicas para disseminar mensagens de que as dores estariam a ser tratadas e que “existia um baixo risco de abuso e baixo perigo na prescrição de opiáceos”, é possível ler na decisão.

A Johnson & Johnson é a única envolvida?

Não, na verdade, esta multa é aplicada ao grupo, incluindo empresas subsidiárias. Além disso, são várias as empresas envolvidas no processo, mas algumas delas chegaram a acordo com a justiça, ainda antes do julgamento.

Um dos exemplos é a farmacêutica Purdue, responsável pelo medicamento OxyContin, que chegou a acordo com o estado do Oklahoma, acordando pagar um valor de 270 milhões de dólares. Também a Teva chegou a acordo com o estado, aceitando pagar um valor de 85 milhões de dólares.

Só a Purdue está envolvida em cerca de dois mil processos judiciais, um pouco por todos os Estados Unidos, que poderão traduzir-se numa multa de dez mil milhões de dólares. Segundo a NBC News, a Purdue estará disposta a declarar falência para conseguir cumprir os valores acordados.

O que é a crise dos opiáceos?

Trata-se de uma das maiores crises ligada a abuso de substâncias, que está a afetar vários pontos dos Estados Unidos. A questão é já considerada uma crise de saúde pública para os órgãos governamentais americanos. Os dados divulgados pelo National Institute on Drug Abuse, revelam que a crise de overdose de opiáceos mata 130 pessoas por dia (dados de janeiro de 2019) e que custa aos Estados Unidos cerca de 78,5 mil milhões de dólares por ano. Este valor tem em conta os custos de cuidados de saúde, perdas em produtividade e tratamento de adição, por exemplo.

Esta crise tornou-se mais significativa no início dos anos 2000, mas o problema teve origem ainda nos anos 90. Segundo o órgão americano National Institute on Drug Abuse, as empresas farmacêuticas asseguraram à comunidade médica que os pacientes não ficariam dependentes de analgésicos com opiáceos e começava uma vaga de receitas médicas com este tipo de medicamentos, que cresceu a olhos vistos. Mais tarde, vários estudos demonstraram que, quanto maior era o tempo de uso deste tipo de substâncias, maior era a dose receitada, o que levou a sérios casos de dependência. Além disso, o facto de estes medicamentos serem prescritos com regularidade e, consequentemente, serem de fácil acesso, resultou em uso recreativo deste tipo de analgésicos. Outro dos sintomas da crise foi ainda o roubo de medicamentos de várias farmácias, um pouco por todo o país.

Em 2017, foram registadas mais de 47 mil mortes nos Estados Unidos, resultantes deste tipo de overdoses. Nesta lista, incluem-se as overdoses com substâncias como opiáceos com receita médica, heroína e ainda fentanil, um opiáceo sintético muito poderoso. Neste momento, segundo a Associated Press, as mortes por overdose de opiáceos já fazem mais vítimas mortais do que os acidentes automóveis.

É estimado que entre 27 a 29% dos pacientes que tenham acesso a opiáceos com receita médica, destinados à dor crónica, fazem um mau uso deste tipo de substâncias.

O Oklahoma é o único estado a apresentar este tipo de processos?

Não. Sendo uma crise de saúde pública, o Oklahoma é apenas um dos estados que está a levar as farmacêuticas ao banco dos réus, questionando o papel que desempenharam nesta crise. Ainda assim, o estado norte-americano é o primeiro a conseguir vencer um processo judicial ligado à crise dos opiáceos.

A Associated Press indica que há 48 estados nos Estados Unidos e mais de dois mil órgãos locais que já avançaram com processos contra as empresas farmacêuticas envolvidas na crise dos opiáceos.

O que acontece a seguir?

A 21 de outubro, está marcado o primeiro julgamento a nível federal, no Ohio, mas é possível que existam mais julgamentos ao longo do próximo ano, tendo em conta o elevado número de estados envolvidos.