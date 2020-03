O que é o estado de emergência? Quem pode decretar e como funciona?

O estado de emergência, a par com o estado de sítio, “podem ser declarados, no todo ou em parte do território nacional, nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública”, refere a Constituição da República Portuguesa (CRP).

No caso de estado de emergência, a lei fundamental refere que pode ser “declarado quando os pressupostos se revistam de menor gravidade e apenas pode determinar a suspensão de alguns dos direitos, liberdades e garantias suscetíveis de serem suspensos”, acrescenta a Constituição.

Mas, neste caso, se Marcelo Rebelo de Sousa optar por esta solução excecional, tal “depende de audição do Governo e de autorização da Assembleia da República ou, quando esta não estiver reunida nem for possível a sua reunião imediata, da respetiva Comissão Permanente”, uma autorização que terá de ser mais tarde confirmada pelo Plenário, “logo que seja possível reuni-lo”, refere o texto.

Da parte do Governo, António Costa já garantiu que não se irá opor. “A competência para promover o estado de emergência é do Presidente da República. Para isso tem de ouvir o Governo e propor à Assembleia da República”, afirmou na conferência de imprensa deste domingo depois de uma teleconferência com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sanchez.

O primeiro-ministro adiantou ainda que falou sobre esse tema com Marcelo Rebelo de Sousa. “O Presidente está a avaliar essa necessidade. A garantia que o Governo dará é que, quando o Presidente da República entender que o estado de emergência deve ser decretado, não colocaremos qualquer reserva a essa natureza”, indicou o chefe do Executivo.

Direito limitados

A decisão de declarar esta situação excecional, tem que ser “fundamentada e contém a especificação dos direitos, liberdades e garantias cujo exercício fica suspenso, não podendo o estado declarado ter duração superior a quinze dias“, refere a CRP.

A Constituição salvaguarda que “a declaração do estado de emergência em nenhum caso pode afetar os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, a não retroatividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência e de religião”.

Enquanto durar o estado de emergência, a Assembleia da República não pode ser dissolvida e não podem ser feitas revisões constitucionais.