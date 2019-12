O que está em causa na mina de lítio de Montalegre?

A 28 de março a Lusorecursos assinou com o Estado um contrato de concessão e exploração de uma mina de lítio em Montalegre, depois de a prospeção ter revelado um depósito de, pelo menos, 30 milhões de toneladas.

A concessão é válida por 35 anos. Além da mina, o plano de negócios prevê a construção de um concentrador, uma refinaria, uma fábrica de cerâmica e uma central de biomassa.

– Como surgiu?

O projeto nasceu em 2009, com o objetivo de avaliar o potencial das antigas minas de estanho que existiam no local. Em 2012 a Lusorecursos assinou com o Estado um contrato de prospeção e pesquisa. A partir do mesmo ano, a empresa “percebeu que o lítio era o material com maior valor económico” daquela área. Em novembro de 2017 foi feito o pedido de exploração.

– A quem pertence a concessão?

A Lusorecursos subdividiu-se em duas empresas. A Lusorecursos Portugal Lithium foi constituída “especificamente” para explorar a mina do Romano. A Lusorecursos SA tem em curso outros pedidos de prospeção e pesquisa de minério, que estão “muito atrasados”.

– Como vai ser tratado o lítio?

O recurso principal da mina é a petalite, uma rocha que, além de lítio, pode conter estanho, feldspato e quartzo. Depois de extraída, a rocha é moída e os seus recursos são separados. A petalite é inserida num concentrador e depois sujeita a um processo de conversão química, com carbonato de sódio, do qual vai resultar o hidróxido de lítio usado nas baterias.

– O projeto pode ser travado?

Existem neste momento duas ações em tribunal com o objetivo anular o contrato de concessão. A primeira ação foi interposta pela Lusorecursos SGPS, S.A., antiga sócia da empresa que assinou o contrato com a DGEG. A segunda ação partiu da Associação Montalegre Com Vida. Ambas alegam que o contrato é “ilegal”.