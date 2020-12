Dinheiro Vivo 12 Dezembro, 2020 • 20:22 Partilhar este artigo Facebook

Javier Palacios, Marketing Director da OPPO Mobile España & Portugal

1. A nossa visão consiste na procura constante pela inovação em benefício do bem-estar do ser humano, mais conectado e sustentável. Sempre a pensar no consumidor e, neste caso, português, a OPPO quer trazer para o mercado os melhores produtos (com por exemplo, tecnologia 5G e carregamento rápido SuperVOOC) e acessíveis a todos os consumidores (desde smartphones de gama de entrada até aos mais premium).

2. No nosso caso não se trata de um relançamento, mas sim de um lançamento. A OPPO está a construir uma equipa local para estar mais perto das necessidades do negócio e trabalhar com parceiros comerciais locais. Sabemos que o consumidor português é exigente e a OPPO irá continuar a apostar no desenvolvimento de equipamentos inovadoras que acompanhem o ritmo de vida dos utilizadores.

Sofia Tenreiro, administradora da Área Comercial da Galp

1. Apesar do contexto difícil e das incertezas do mercado, a Galp lançou novos produtos e serviços, reforçou as suas infraestruturas de mobilidade elétrica e manteve a execução dos planos estratégicos e de investimento com foco na transição energética. O ano de 2021 não será diferente. Portugal pode contar connosco.

2. Mesmo nos picos da pandemia, o negócio da Galp manteve-se a funcionar de forma a manter as necessidades de energia dos portugueses e da economia. As medidas adicionais foram implementadas em função das novas necessidades dos clientes, sendo flagrante o reforço da digitalização do negócio. Os pagamentos contactless ou parcerias com a Uber Eats ou Glovo são exemplos disso.

Sérgio Carvalho, Diretor de Marketing e Clientes da Fidelidade

1. A Fidelidade está a contribuir para a sustentabilidade do país e por isso adotámos uma longa lista de medidas para mitigar os efeitos deste período apoiando famílias e empresas. Continuamos ao lado dos fornecedores, parceiros de negócio e dos nossos mais de 2,3 milhões de clientes em Portugal; estamos a investir em produtos que são prova da confiança no nosso país, a incentivar o empreendedorismo e a apoiar a cultura.

2. Continuar a inovar para proporcionar a cada cliente a melhor experiência. Desenvolver soluções inovadoras; ter um serviço omnicanal de excelência, sempre prestado com humanismo.

Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal

1. O Santander tem estado, desde o início da pandemia, na linha da frente no apoio às famílias e empresas portuguesas, tendo sido um dos primeiros Bancos a implementar as moratórias, com um processo de adesão ágil e conveniente, e um dos líderes nas Linhas de Apoio à Economia, além do apoio recorrente aos nossos clientes no âmbito da nossa atividade. Em 2020, já concedemos 2 mil milhões de euros de créditos em termos líquidos e disponibilizámos moratórias a cerca de 90 mil clientes num montante de 9 mil milhões de euros.

2. Iremos continuar a investir na transformação digital, de forma a prestar um serviço cada vez mais próximo, personalizado e eficiente aos nossos clientes. E continuaremos a financiar a economia, colocando a fortaleza do nosso balanço ao serviço das pessoas e das empresas de Portugal.

Ricardo Parreira, CEO da PHC Software

1. Decidimos não despedir ninguém por causa da crise, reduzindo a dimensão da crise social e mantendo a PHC na máxima força. Temos também ajudado as empresas a manter a sua competitividade, com o nosso software a responder às alterações legais do contexto de pandemia e uma página online com que boas práticas as empresas podem adotar em trabalho remoto, e-commerce, vendas, etc.

2. Digitalizar é a palavra de ordem para relançar a economia. Será necessário que as empresas tenham software adequado para trabalhar em qualquer lugar, aproveitar novos modelos de negócio e ter maior produtividade. Quando a crise passar, teremos de ser as empresas preparadas para uma nova era da gestão.

Vítor Poças, Presidente da AIMMP, Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal

Para além da atividade associativa corrente, já em 2019, a AIMMP apresentou e viu aprovados projetos financiados pela UE para execução de ações aderentes às necessidades do setor, designadamente com o financiamento à melhoria da maturidade da indústria 4.0, forte aceleração do marketing digital, inovação e desenvolvimento em temas técnicos específicos na área das madeiras e aproveitamento dos recursos florestais, aproveitamento das ferramentas da propriedade industrial, estudo e lançamento da economia circular, melhoria da relação com as instituições financeiras e das condições de financiamento, melhoria da imagem e da atratividade do setor de forma a reter talentos, a formação contínua, a certificação voluntária de produtos e o financiamento de ações de promoção internacional.

José António Lopes, AD QUADRATUM

1. Em tempos de incerteza, parece importante o foco em duas ideias fundamentais: Resiliência e capital humano. No nosso caso, a vocação de há muito na responsabilidade com o 3.º Setor e para com a economia social tem-nos motivado às mais diversas colaborações ativas, na melhoria das condições estruturais junto de instituições que promovem cada vez mais e melhores respostas. Também junto da indústria, tão abalada pelo contexto sanitário que atravessamos, temos conseguido oferecer respostas mais em linha com os desafios e as oportunidades que identificamos. Resiliência é, por si só, motor.

2. Julgo que todos devemos continuar a investir em parcerias, nos mais diversos formatos de colaboração. Especialização e formação são componentes base desta consciência colaborativa. Continuaremos a investir na prestação de consultorias e acompanhamento sensível de clientes, sempre numa postura de pró-atividade face aos desafios emergentes.

Isabel Martins, Essência

1. A Comunicação é uma das mais poderosas ferramentas para se relançar a economia. Se esta afirmação já era verdade antes desta terrível pandemia - que nos obrigou a repensar o nosso posicionamento em todas as nossas dimensões - é agora ainda mais! Urge continuar a produzir Valor e a comunicá-lo. Agora de formas ainda mais inventivas e mais eficazes. Não podemos parar, exigem-se novos paradigmas para os nossos negócios para que possamos continuar a sustentar as famílias que deles dependem. Cabe-nos encontrar soluções para não acrescentar à crise de saúde, uma crise económica. A Comunicação tem de ajudar as marcas a continuarem presentes no mercado! A bem da saúde da economia.

2. Essencialmente a revisão dos Planos de Comunicação da nossa marca e da dos nossos parceiros. Tivemos de desenhar novos, assumindo que tudo o que estava previsto em termos de Comunicação offline gerasse Valor, mas agora no online. Todo o esforço comunicacional teve de ser canalizado para a inovação nos processos e nos meios. O grande desafio de Comunicar 99% no online, sem perder o contacto com o público, fidelizando-o ainda mais.

Marta Almeida, DS CRÉDITO

1. Relançar a economia pressupõe que as famílias portuguesas tenham estabilidade económica, social e financeira, e é neste contexto que a DS CRÉDITO pode ter um contributo importante. A nossa missão está assente em 2 pilares: ter um serviço gratuito que ajude a população a poupar e a fazer melhores opções em termos de crédito bancário e, por outro lado, somos uma marca que representa um projeto que cria novas oportunidades de trabalho, através do investimento numa agência da nossa rede. Atualmente já somamos cerca de 65 agências localizadas em todo o país. Hoje, os nossos mais de 300 colaboradores ajudam as famílias a ultrapassar este momento difícil, prestando-lhes um aconselhamento que lhes permite ter as prestações de crédito mais baixas disponíveis no mercado e adaptadas a cada caso, bem como ajudando na transferência de créditos se for essa a melhor solução.

2. A DS CRÉDITO tem estado a crescer em contraciclo. A capacidade de adaptação da nossa rede de agências é notável e, rapidamente o serviço que prestamos à população de forma presencial, com todas as medidas de higiene e segurança, passou a estar também disponível remotamente. Ao contrário do que era esperado, continuámos a alargar a rede e a inaugurar agências, a crescer em faturação, a contratar mais pessoas e a aconselhar cada vez mais clientes. Com uma política de expansão bem delineada, mesmo num ano atípico, a nossa marca continua a fazer a diferença no dia-a-dia dos portugueses que pedem aconselhamento e que encontram no nosso serviço uma poupança significativa no seu orçamento familiar e uma empresa que aposta no empreendedorismo, permitindo-lhes ter um negócio próprio e/ou um emprego que pode ser bastante atrativo.

Miguel Checa, CEO da Goldenergy

1. A Goldenergy, comercializa energia 100% verde ao preço mais justo do mercado e este é o nosso grande contributo: possibilitar que os portugueses tenham em suas casas eletricidade amiga do ambiente e da sustentabilidade económica, já que poupando nos custos da energia, as famílias têm mais dinheiro disponível para outro tipo de consumos que ajudam a fortalecer setores vitais para a economia nacional. Por outro lado, a Goldenergy, mesmo na atual situação pandémica, deu e continua a dar um forte contributo ao emprego, tendo aumentado o número de contratações face ao ano 2019, num total de 19 novos colaboradores de 5 nacionalidades diferentes. Adicionalmente, a Goldenergy irá entrar no novo ano 2021 na procura de novos talentos para as áreas operacionais, comerciais, de marketing, financeiro e IT. Mantemos uma forte aposta nas pessoas, nos nossos colaboradores. Em 2020, fizemos aumentos salariais que rondaram, em média, mais 7%, e em 2021 são esperados aumentos também significativos, acima da média nacional. Para além disso, no próximo ano, manteremos um forte investimento em formação.

2. Estamos sobretudo a reforçar tudo o que seja melhorias na atenção ao cliente, quer através de uma aposta de 2 milhões de euros em digitalização, nomeadamente software e automação de processos, quer através do reforço da nossa rede de lojas para mais de 500 a nível nacional, o que se traduz num investimento de 1 milhão de euros e a geração significativa de empregos.

José Leitão, APCER

1. A APCER colocou a vasta experiência e o conhecimento que tem na realização de auditorias e na formação de profissionais, especialmente nas áreas da segurança e saúde no trabalho, ao serviço das organizações. Durante o mês de abril, reunimos um conjunto de especialistas que, tendo em conta as orientações das entidades competentes, desenvolveram o serviço COVID SAFE, que permite gerar confiança e superar este desafio com agilidade, criando condições para a recuperação das atividades das organizações. Foi a demonstração da nossa capacidade em inovar e desenvolver, de forma ágil e no momento certo, novas soluções para o mercado. Neste momento, a marca COVID SAFE é reconhecida, como um serviço de grande valor acrescentado.

2. Com o objetivo de garantir a continuidade na entrega dos nossos serviços com o mesmo rigor e qualidade, a APCER fez grandes mudanças. Aumentou a velocidade de ajuste da direção estratégica, tomando decisões importantes para a sustentabilidade das atividades e desenvolvendo uma eficiente gestão dos recursos. Uma agilidade que nos permitiu uma maior capacidade de inovar, tornando-nos mais resilientes a nível operacional e contribuindo para o crescimento e sustentabilidade do negócio.

Massimo Senatore, Diretor Geral da BMW Portugal

1. Nos primeiros 10 meses do ano, a BMW foi uma das marcas de automóveis que mais vendeu em Portugal, contando, para isso, com uma gama de produtos bem adaptados e uma rede de Concessionários muito focada no bem-estar dos Clientes. Ao longo deste ano, temos vindo também a apostar na digitalização do nosso negócio, de forma a acompanhar os nossos Clientes e as suas necessidades mais de perto.

2. Apesar do ano desafiante, a estratégia da BMW está focada na mobilidade elétrica que, apesar das circunstâncias, teve um crescimento exponencial em Portugal, contribuindo para o sucesso do nosso negócio.

António Tadeu, Itecons

1. A prestação de serviços do Itecons estende-se a mais de 500 empresas por ano, envolvendo atividades diversificadas que incluem a realização de ensaios, consultoria e apoio na marcação CE. Adicionalmente, o Itecons está envolvido na execução de dezenas de projetos de I&DT, essenciais para manter a competitividade do nosso tecido empresarial. Perante o cenário de pandemia, o Itecons adotou todas as medidas possíveis no sentido de continuar a responder às solicitações dos seus clientes, sem contudo deixar de garantir a segurança dos seus colaboradores.

2. Como Centro de Interface Tecnológico, a principal missão do Itecons é promover a inovação e a capacitação do tecido empresarial nacional. Compreende-se, por isso, que em períodos de maior incerteza económica, o papel do Itecons seja ainda mais relevante. Assim, para que o Itecons possa continuar a crescer e a prestar o melhor serviço possível, será essencial reforçar o desenvolvimento de novas competências de apoio à inovação empresarial e identificar oportunidades de investigação alinhadas com domínios temáticos passíveis de financiamento.

Miguel Simões, Diretor da Imperial Brands Portugal e Andorra

1. Na Imperial, não tivemos um único colaborador em lay-off nem substituímos dias de trabalho por dias de férias. Colocamos proteções nas lojas que vendem os nossos produtos. Conseguimos manter a atividade de vendas, quando os pontos de venda de tabaco estavam fechados. Cremos ter sido um exemplo.

2. O tabaco movimenta milhões de bens que passam pelas mãos das pessoas. Face às dúvidas sanitárias sobre o seu manuseamento, seria essencial uma maior flexibilidade na recolha dos maços, no final da validade - anual - do selo de comercialização. Ter de recolher milhares de maços parece-nos inoportuno

Paulo Portela, administrador da Vialsil

1. A atividade da Vialsil não foi afetada pela pandemia o que permitiu a sua atividade dentro da normalidade da situação o volume de negócios aumentou em 2020 em comparação com 2019. É certo que veio condicionar a atividade laboral dado que foi necessário despender mais meios de transporte, de proteção individual, alojamentos dos trabalhadores e lidar ainda mais com a burocracia o que nos obrigou a todos a ainda mais disponibilidade. Como na Vialsil os trabalhadores sempre estiveram no topo das nossas prioridades, só reforçamos a nossa política laboral.

2. Não houve necessidade de medidas de relançamento para o negócio da Vialsil. Implementamos, sim, todas as medidas exigidas pela Direção Geral de Saúde, e procedemos ao aumento de equipamento e de espaço nas instalações. No início da pandemia, em março 2020, toda a empresa parou quinze dias por nossa opção e no regresso ao trabalho, nas semanas subsequentes, tivemos o cuidado e todo um empenho da equipa de gestão da empresa para estar mais perto dos trabalhadores nas equipas de produção que andam no exterior, para lhes transmitir segurança e esclarecer todas as dúvidas que surgiam diariamente e, assim, estarmos ao lado de todos os trabalhadores. Temos a obrigação de dar sempre as melhores condições ao nosso maior património que são os nossos trabalhadores.

Bruno Borges, CEO da iServices

1. Temos vindo a abrir várias lojas de norte a sul do país, abrangendo diversas regiões. Em 2020 abrimos um total de sete novas lojas e vamos prosseguir com o nosso plano de expansão ao longo do próximo ano. Iremos abrir mais lojas e prevemos integrar mais de 50 novos técnicos nos nossos quadros de pessoal, até final de 2021.

2. Temos vindo a disponibilizar novos serviços de forma a nos adequarmos, cada vez mais, às atuais circunstâncias. Por exemplo: 1) disponibilizámos um serviço de recolhas e entregas gratuitas; 2) criámos um serviço próprio de estafetas; 3) integrámos no nosso catálogo, um conjunto de novos produtos alinhados com as tendências da procura por artigos de higiene, desinfeção e segurança contra o Covid-19; e 4) desenvolvemos um laboratório móvel, com uma carrinha que presta os serviços à porta dos nossos clientes, para que os mesmos evitem quaisquer deslocações.

Tiago Barroso, CEO da Everis Portugal

1. A Everis, an NTT DATA Company, é uma consultora multinacional no domínio das Tecnologias de Informação, que apoia as empresas e as organizações muito por via da transformação tecnológica e da transição para o digital. Somos também uma empresa fortemente comprometida com o talento e com o desenvolvimento das nossas pessoas. De forma sumária, podemos assim dizer que a Everis contribui certamente para o relançamento da economia através i) da aplicação de tecnologia e metodologias inovadoras na modernização das organizações de todos os setores de atividade e ii) da criação de postos de trabalho altamente qualificados, tanto pelo desenvolvimento do nosso negócio local, como do posicionamento interno, enquanto parte do Gupo NTT DATA, como exportadores de serviços especializados. Além disso, podemos dizer com muito orgulho, que, em todo este período, mantivemos abertas as contratações de novos profissionais e ativo o modelo interno de promoção e evolução de carreira das nossas pessoas.

2. A conjugação da confiança que sentimos dos nossos clientes neste período, com uma quebra pouco acentuada no investimento das empresas e organizações nas Tecnologias de Informação, permitiu-nos manter em níveis normais a dinâmica de negócio em abril e maio e, inclusive, em crescimento desde então. Isto é revelador de que o investimento na transformação tecnológica e na transição para o digital será seguramente um motor para a retoma económica. Apesar da condição de exceção do setor das TIC, observamos a realidade de outros setores bastante afetados pela pandemia com a noção de que todos temos um papel a desempenhar. Internamente na Everis assumimos junto de todos os colaboradores este sentimento de que estamos numa situação de algum privilégio e que neste sentido temos no presente uma obrigação acrescida em desenvolver a nossa atividade de forma sustentável e responsável do ponto de vista social, ambiental e financeiro.

José Miguel Leonardo, CEO da Randstad

1. A Randstad enquanto empresa líder na área de recursos humanos centralizou a sua atuação na segurança das pessoas, reconhecendo que estas são hoje um risco à continuidade do negócio, ao mesmo tempo que são também críticas para o sucesso. Neste sentido desenvolvemos um programa de suporte a empresas, clientes ou não, partilhando uma checklist de suporte à elaboração de planos de contingência por setores de atividade. Em relação aos colaboradores internos e externos temos em curso um programa de comunicação semanal que reforça as medidas de segurança mas também avalia os níveis de confiança e de conhecimento de protocolos.

2. Numa perspetiva mais comercial, adaptamos o nosso portfólio às necessidades do mercado, reconhecendo a importância de identificar previamente perfis críticos à continuidade do negócio para responder imediatamente a situações de quarentena ou de apoio à família. Lançamos a Randstad Risesmart, uma solução de outplacement que alia a tecnologia ao conhecimento dos consultores, inovando e acelerando o regresso ao mercado. Terminamos o ano com o pré lançamento de uma solução de recrutamento e seleção de quadros médios e superiores mas em contratação temporária, o interim management, reconhecendo as necessidades de flexibilidade das organizações.

Pedro Miguel Costa, CEO da Raclac

1. A RACLAC fez, ao longo de 2020, um esforço enorme para rápida e eficazmente, responder às solicitações e para poder contribuir para a salvaguarda da segurança dos profissionais de saúde e para o bem-estar dos Portugueses. Apesar dos inúmeros constrangimentos causados pela pandemia, a RACLAC trabalhou sempre e decidiu manter os investimentos a realizar em novas linhas de produção. Acreditamos que, assim, contribuímos para o relançamento da economia: gerando riqueza, criando emprego e promovendo o desenvolvimento.

2. As principais medidas em curso para desenvolver o negócio da RACLAC são essencialmente três: primeiro, continuar a fazer os investimentos necessários para que, em Portugal, a sua unidade industrial continue a produzir as melhores e mais seguras luvas do mundo! Depois, intensificar o processo de internacionalização com uma visão global do mercado e continuando a conquistar os mercados mais exigentes. Finalmente, desenvolvendo a sua equipa e promovendo relações ativas com clientes e com parceiros de negócio, que serão o garante de uma presença forte e sustentada nos mercados.